Mama s deťmi zostali po hrôzostrašnej nehode uväznení medzi plechmi. Vtedy zasiahla šťastná náhoda

Obyčajná cesta sa v zlomku sekundy zmenila na boj o život. Čelná zrážka, trosky rozmetané na ceste a vnútri auta bezbranní pasažieri zakliesnení medzi plechmi - dve malé deti a ich matka. Šťastie ich však v ten deň neopustilo. Okolo práve prechádzali štyria policajti, ktorí nečakali na posily, ale konali.

Keď Marek, Tomáš, Patrik a Ctibor z Útvaru pre zaistenie cudzincov v Medveďove na ceste do práce zbadali, čo sa stalo, vedeli, že každá sekunda môže rozhodnúť. Okamžite zalarmovali záchranné zložky a pustili sa do záchrany. Najprv dostali von vystrašené deti – plačúce a otrasené, no živé.

Potom vyslobodili mladého muža, ktorý bol tiež v aute. A nakoniec prišiel na rad ten najťažší zásah, matka, ktorú držali plechy pokriveného auta. Mala vážne zranenia a nemohli ju len tak vytiahnuť.

Preto ju štyri muži stabilizovali a čakali na záchranárov. Hoci ju odviezol vrtuľník, vďaka rýchlemu zásahu policajtov tento príbeh neskončil tragicky. „Kolegovia, klobúk dole, ste hrdinovia,“ odkázali prostredníctvom sociálnych sietí policajti.