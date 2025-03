Mal 145 kilogramov a nevedel si ani zaviazať šnúrky. Štvornásobný otec odišiel z premien ako nový človek

„Keby som bol na svete sám, tak nikdy neschudnem. Nič iné nemá pre mňa väčší zmysel ako moje deti,“ priznal Karel Horváth, ktorého štyri ratolesti motivovali k tomu, aby sa prihlásil do českých Extrémnych premien. Profesionálny vodič pred rokmi po vážnej nehode prestal cvičiť a jeho váha sa vyšplhala na 145 kilogramov. Pred kamerami otvorene priznal, že obezita ničila nielen jeho život, ale celú rodinu.

Ležal ako doska

„Nemôžem skoro nič. Nemôžem behať, nemôžem dlho chodiť, nemôžem skákať. Nezaviažem si šnúrky, váľam všetko po zemi, keď sa obliekam a nemôžete robiť to, čo ostatní. To vás zmení,“ povedal otvorene muž, ktorý bol v detstve aktívnym športovcom. „Potom nastali problémy, keď sa otec začal venovať iným veciam. Prestal trénovať, to som mal asi trinásť, dosť som pribral a už som cítil, že som na futbal márny,“ spomínal Karel, ktorému život obrátila naruby vážna autonehoda, keď mal 20 rokov.

„Ten deň si nepamätám celý. Ráno domov prišli policajti, že ma našli v poli. Viezli ma do Jindřichovho Hradca a potom vrtuľníkom do Brna, mal som stehennou kosťou prerazenú panvu, nepracovali mi pľúca, mal som aj krvácanie do mozgu. Bol som dlho v bezvedomí a bolo to zlé. Nedal som vtedy nohy k sebe, nemal som žiadny rozsah v bedrách. Ležal som ako doska,“ opisoval osudný deň, keď sa mu výrazne znížila kvalita života.

Posledná šanca

Dlhé roky musel chodiť s barlami, sám dokázal prejsť iba niekoľko metrov, nemohol športovať, priberal a ani jeho životospráva nebola ukážková. S váhou 145 kilogramov viedol život, ktorý nebavil ani jeho štyri deti a manželku Dominiku.

„Karel sa snaží zarábať peniaze, aby sme sa mali dobre. Na druhú stranu sú veci, ktoré ma štvú, a tie sú spojené s jeho váhou. Bolia ho nohy a nechce s nami veľmi chodiť von, napríklad na prechádzky, a ten pohyb bude čoraz horší. A je to dané práve tou váhou,“ posťažovala sa Dominika, ktorej dal manžel za pravdu, že Extrémne premeny sú jeho posledná šanca niečo zmeniť.