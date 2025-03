Pobozkal ju v krčme a ihneď ju omámil svojou vôňou. Sarah Arató pri Julianovi žije lásku na tretí pohľad

„Počuj, ty si taká pekná, ale nemôžeš mať aspoň medzierku medzi zubami, nejakú chybičku?“ pýtal sa bývalý partner ženy, ktorú dnes mnohí považujú za jednu z najväčších hviezd novej generácie hercov. Sarah Arató sa nepovažuje za najkrajšiu na svete a bola by rada, keby ju jej práca vystihovala viac ako krása. Obľúbená herečka zbiera úspechy nielen na javiskách a pred kamerami, ale aj v súkromí, keďže už viac ako dva roky šťastne žije s priateľom Julianom. Belgičana žijúceho na Slovensku stretla v „krčme“, kde ju omámil svojou vôňou.

Utiekla ku starkej

Od troch rokov vyrastala v Stupave, v starom mlyne, ktorý je na okraji stupavského parku. „Po rozvode mojich rodičov sa totiž moja mamina dala dohromady s mojím nevlastným ockom a neskôr sa narodila moja sestra,“ spomínala pre Hospodárske noviny Sarah, ktorá žila na prízemí mlynu do 13 rokov, kým neodišla k starkej do Bratislavy.

Mala totiž pocit, že na miestnej základnej škole ju nikto nechápe a že vo väčšom meste by ju pochopili lepšie. Hlavné mesto sa jej zdalo slobodnejšie a nakoniec cítila, že ju tam až tak nesúdili. „Priznám sa, že v Stupave to za mojich čias tak trošku smrdelo akýmsi odsúdením: ona povedala... on povedal, že ťa videl a ty si robila... Dnes už je to asi inak,“ prezradila Sarah, ktorá si v Bratislave vytvorila priateľstvá na celý život. V rozhovore pre Rádio Slovensko zase priznala, že prežila divokú pubertu.

Z rebelky nežné dievča

„Bola som rebelka a niekde tak vnútorne ešte stále asi som, ale časom človek zistí, že rebeluje len proti sebe,“ povedala otvorene a dodala, že ako mladá často žila v skreslených predstavách o sebe samej. Dlho si napríklad myslela, že nie je až taká pekná ako jej kamarátky a bála sa odhaliť svoju nežnú stránku. City a svoje ja naplno ukázala až na Vysokej škole múzických umení, keď sa spoznala s Milkou Vášáryovou. Práve ona vraj v Sarah prebudila nežné dievča, ktoré dovtedy pred svetom prísne skrývala.