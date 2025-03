Veterinár odhalil, ktorých domácich miláčikov by nikdy nechcel. Mnoho z nich vás zrejme prekvapí

Britský veterinár, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Ben the Vet, si vďaka svojim odborným videám získal slušnú popularitu. V jednom z videí odhalil päť druhov zvierat, ktoré by si nikdy nezaobstaral ako domáceho miláčika. V zozname sa pomerne prekvapivo objavili aj bežné zvieratá ako papagáj či králik a veterinár prezradil, prečo ich tam pridal.

Populárne video si pozrelo viac ako 700 tisíc ľudí. Ben v ňom zdôraznil, že umiestnenie týchto zvierat na zoznam ešte neznamená, že ich nemá rád. Ide však o to, že ako veterinár vidí všetky nástrahy, ktoré so sebou chov týchto zvierat prináša a ak by sme chceli mať doma, najskôr by sme si to mali poriadne premyslieť.

Ktoré zvieratá sa teda dostali do zoznamu?

1. Papagáj

„Po prvé, mať papagája znamená už nikdy nemať nepriľnavý hrniec. Nie je to vtip, keď sa zohreje, jeho povrch uvoľňuje plyn, ktorý môže byť pre papagáje smrteľný," upozorňuje na fakt, ktorý tuší len málo ľudí.

Foto: Freepik, @freepik

Tiež dodáva, že je nesmierne ťažké poskytnúť vtákom dostatok priestoru. A papagáje sú od prírody zrodené na lietanie. Navyše, v klietke sa môžu cítiť osamelo. „Vystresovaný exotický vták môže mať potom aj deštruktívne sklony,“ dodal vo videu.

2. Myš

Číslo dva je pre Bena myš. Tá pri troche šťastia žije v priemere jeden až dva roky. „V priebehu rokov som mal veľa morčiat. Človek k nim veľmi priľne. Rozlúčiť sa s nimi po štyroch alebo piatich rokoch je ťažké. U myši je to iné. Tým, že žije iba dva roky, si k nej človek len ťažko dokáže vytvoriť silné puto,“ uviedol Brit.