Adela Vinczeová: Do založenia rodiny vás ženú vidlami a nik nepovie, čo to vlastne znamená pre vzťah

Najradšej s ním debatuje a necháva si od neho variť virtuálne kávičky. Zdá sa, že Adela Vinczeová si chvíle s malým Maxom vychutnáva plnými dúškami. Ako vraví, sama by jeho výchovu nezvládla, popri Viktorovi však nachádza oporu aj inde.

Miluje hotely

Nie je mamou, ktorá by sa k dieťaťu hocikedy posadila a hrala sa, s Maxom radšej trávi čas tak, aby to robilo radosť aj jej. „Baví ma, keď mi varí virtuálne kávičky, aktuálne najviac zeleninové, no ešte radšej s ním debatujem, spoločne si čítame, chodievame na výlety či do mesta a hovoríme si, čo vidíme,“ vymenovala Adela pred pár mesiacmi v rozhovore pre SME. „Inak som verbálny typ, takže som rada, že Maxík začal pomerne skoro rozprávať,“ pochválila svojho maličkého syna a nazvala ho skvelým parťákom.

Ako zároveň tvrdí, kvôli Maxovi sa nemusela ničoho zásadne vzdať. „Človek do istej miery vždy obmedzí to, čo robil za bezdetna. Pred Maxíkom som však neviedla taký životný štýl, ktorý by bolo komplikované zladiť s dieťaťom,“ uznala moderátorka. „Okrem toho, aj on trochu nabehol na náš dynamický život. Minule som počítala, že za svoj vyše dvojročný život prespal už v 16 hoteloch. Chvíľu som mala stres, či je s tým o.k., no on miluje hotely a hotelové detské kútiky a rovnako aj bazény a reštaurácie,“ dodala Adela, ktorá si syna berie na rôzne miesta.

Dáva si pozor aj na seba

Chodieva na jej natáčania, aby vedel, o čom je jej práca. „Je to tam preňho zrozumiteľné, blikavé a farebné, takže ho to baví. Brávam ho so sebou aj do posilky. Nie je to také klasické fitko s tristokilovými strojmi a činkami, ale skôr priestranné cvičisko, kde Maxík robí to, čo by podľa mňa malo zažívať každé dieťa – hrá sa s tým, čo nájde, a z nudy vymýšľa a tvorí. Nenosím mu tam takmer žiadne hračky a on sa musí vynájsť,“ približuje Adela, ktorá sa snaží byť pri Maxovi aj sama čo najviac v pohode.

Do určitej miery sa mu treba prispôsobovať, no dáva si záležať na tom, aby nebrala stále ohľad len naňho. „Najmä ja musím byť v pohode. Lebo keď som ja v pohode, bude aj on. Začína sa to vždy u mamy. Samozrejme, občas som veľmi unavená alebo znervózniem, no keď zareagujem tak, ako nechcem, vždy sa mu ospravedlním,“ povedala otvorene.

Hlavne vyhnúť sa zhonu

Aj preto Adela tak rada sleduje najrôznejšie odborné fóra a spolu s Viktorom chodia aj na psychologické sedenia. Aby malý Max vyrastal v zdravom prostredí, jednej veci sa na odporúčanie odborníkov snaží všemožne vyhnúť.