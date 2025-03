Pri pohľade na syna jej vyhŕkli slzy. Jasmina Alagič adresovala svojmu Sanelovi citlivé vyznanie

Pozrela sa naňho a po tvári sa jej začali pomaly kotúľať slzy. Jasmina Alagič sa so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti podelila o silný moment, ktorý veľmi dobre pozná každá mama.

Foto: Instagram @jasmina_alagic

Atraktívna moderátorka sa svojou láskou k rodine a najmä svojmu 5-ročnému Sanelovi netají. Na jej Instagrame často natrafíte na príspevky, v ktorých si pripomína, ako veľmi je za svojich najbližších vďačná. „Prisahám,že nič silnejšie nepoznám,“ napísala i nedávno k fotografii, na ktorej sa akurát chystá dať si pusu so svojím synom.

Citlivá duša

O Jasmine je tiež dobre známe, že je veľmi citlivá. Napokon, intenzívnym emóciám sa neraz neubránila ani pred kamerou a otvorene o nich i hovorí.

„Som emotívny človek a strašne veľa vecí ma vie dojať. A hoci nevyplakávam, že sa snažím smútok eliminovať, pokiaľ príde do môjho života, snažím sa to čo najrýchlejšie spracovať, ak to neviem zmeniť, tak to prijmem a spracujem, sú veci, ktoré ma robia šťastnou a hlavne krásne veci ma dojímajú. Dojíma ma môj muž, môj syn, všetky deti, ktoré sú okolo, moja rodina. Som v podstate dojatá viac menej každý deň,“ uviedla v rozhovore pre magazín Eva brunetka, ktorá i tentoraz nasmerovala svoju pozornosť na to najvzácnejšie, čo jej život dal, a k fotografii so synom napísala slová, s ktorými by bez zaváhania súhlasila hádam každá mama.

Niekedy sa mi iba tak rozkotúľajú slzy...