Keď poslúchala, babka jej dovolila niečo ozaj nezvyčajné. Veronika Žilková spomína na detské časy s láskou

Sama veľmi dobre vie, aké to je byť babičkou, vnúčatá má totiž už dlho a postupne jej pribúdajú ďalšie. Veronika Žilková na svojich malých parťákov nedá dopustiť, trávi s nimi veľa času a chápe, aké ju to nabíja a obohacuje. Možno preto si len pár dňami v relácii 7 pádů Honzy Dědka sama zaspomínala na dni, ktoré kedysi trávila u svojej babičky. Jej neobvyklé detské hry vás pobavia.

Babička, ktorá všetko povolí

„Dodnes si nezapamätala moje meno, takže hovorí, že som Veronika Žvejkačková,“ prezradila Žilková v tolkšou na vnučku Miu, na ktorú sa však za jej osobité pomenovania nikdy nehnevala. S vnukom Kryšpínom chodieva zasa pravidelne na ryby, hoci ona sama túto činnosť veľmi neobľubuje.

„Ako babička som viac v pohode ako mama. Vnučka Mia mi hovorí ‚babička, ktorá všetko povolí‘,“ zasmiala sa pred časom pre český magazín Pestrý svět Veronika, ktorá výchovu vlastných detí brala podľa vlastných slov veľmi úzkostlivo. „Stále som všetko riešila, trvala na dodržaní slova, včasných príchodoch, poriadku v domácnosti a furt som všetkých cepovala,“ vyznala sa.

Dnes sa pri najmladších členoch rodiny už dokáže uvoľniť a voľné chvíle s nimi trávi vždy, keď jej to diár umožní. Okrem samotnej zábavy má z toho i dobrý pocit, keďže tým odľahčí od niektorých povinností ich rodičov. „Urobím si čas na to, aby som šla napríklad s Kryšpínom do divadla alebo na Miine vystúpenie. Snažím sa s nimi pomôcť. Ono to vlastne nie je pomoc, pre mňa je to za odmenu,“ uviedla pred časom pre magazín Topstar herečka.

Zvláštne hry v záhrade

Ona mala iba jednu babičku a hovorila o nej vždy veľmi svojsky. „Vždy som hovorievala, že mám vlastne len tri štvrtiny babičky, pretože pri nehode prišla o jednu nohu,“ priznala Veronika Žilková, ktorá má na milovanú babičku krásne spomienky.