V núdzi spoznal skutočných priateľov. Pri ťažko chorom Rasťovi Piškovi stojí aj dôležitá žena

Na nič nemyslel, iba si premietal svoj život. Rasťo Piško sa pred rokom stiahol z verejného života a prestal komunikovať aj so svojím publikom na sociálnych sieťach. Pri uvedení svojej novej románovej knižky Dar Evy Braunovej teraz prvýkrát priznal, že je vážne chorý. „Ten vozík nie je žiaden fór. Skrývam sa, ale chcem vám oznámiť, že som pomerne vážne chorý. Doteraz som o tom nehovoril, ale také veci sa v živote stávajú. Nechcem sa na nič hrať,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ Rasťo Piško, pri ktorom v ťažkých chvíľach stoja celoživotní priatelia – Iveta Radičová, Števo Skrúcaný, Peter Lipa aj Oliver Andrásy.

Foto: TASR

Koniec niesol ťažko

Ivetu Radičovú nespomenul Rasťo Piško náhodou. Rodák z Martina sa síce vyučil za inštalatéra-kurenára, no ako mladého autora a divadelníka si ho všimol Radičovej nebohý manžel Stano Radič a výrazne mu pomohol v kariére. „Keď zistil, že viem celkom dobre parodovať vtedajších politikov ako Fedor Gál, Alexander Dubček, Vladimír Mečiar a ďalších, umožnil mi v relácii aj vystupovať. Takto sa to začalo, so Stanom a s Jarom Filipom som spolupracoval až do ich, žiaľ, predčasnej smrti,“ spomínal pre Denník N Rasťo Piško, ktorý vystupoval po boku Skrúcaného, Zuzany Tlučkovej a Mira Nogu.

„Keď sme sa potom opäť chceli všetci dať dokopy, zrazu umrel Jaro. No a keď zastrelia Johna Lennona, Beatles už nespravíte,“ vysvetľoval Piško, ktorý bol kedysi na výslní, ľudia mu tlieskali a poznali jeho hlášky naspamäť. Keď však prestal byť oňho časom záujem, niesol to veľmi zle.

Foto: TASR

Z pódia do krčmy

Ako prezradil pre Denník N, stále sa pýtal, kde spravil chybu a ako bolo možné, že publikum, ktoré ho ešte nedávno milovalo, ho nakoniec hodilo cez palubu. „V podstate nám hovorili, že sme nepotrební. Bolo to traumatizujúce,“ hovoril otvorene o časoch, keď sa cítil nepotrebný a táto životná zmena mu nakoniec aj rozbila vzťah.