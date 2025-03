Zbadala strach v očiach matky a neváhala. Recepčná v Handlovej pohotovým činom zabránila tragédii

Keď mladá žena prekročila prah hotela v Handlovej, recepčná okamžite vycítila, že niečo nie je v poriadku. Žena bola bledá, v očiach mala strach a na oblečení bolo vidno stopy krvi. Vedľa nej stál muž, ktorého správanie bolo zvláštne, no najväčší poplach v recepčnej vyvolal pohľad na ich dieťa. Neváhala a zavolala políciu, čím pomohla zabrániť možnej tragédii. Ľuďom posiela dôležitý odkaz.

Šepkala, že niečo nie je v poriadku

„Mladý pár s dieťaťom sa prišiel ubytovať a žena vyzerala ustráchane. Mala aj trošku krv na oblečení. Hlavne bolo tam to dieťa a to dieťa malo veľkú modrinu na oku a všetko to skrátka vyzeralo tak podozrivo,“ popísala situáciu pre TV JOJ recepčná hotela.

Recepčná spolu s barmankou neváhali a začali si všímať každý detail, každé gesto. A potom to prišlo – pochopili, že žena ich žiada o pomoc. „Šepkala, že niečo nie je v poriadku a aby sme kontaktovali políciu,“ dodala recepčná, ktorá zavolala mestských policajtov. Tí potvrdili, že žena sa snažila signalizovať, že je v nebezpečenstve.

Zabránila tragédii

Ako vyšlo najavo, bola obeťou brutálneho útoku. Jej partner ju mal počas cesty do Handlovej surovo napadnúť a vyhrážať sa nielen jej, ale aj ich malému dieťaťu. „Táto žena utrpela niekoľko poranení v oblasti tváre a následne ešte sa jej mal vyhrážať zabitím, ako aj zabitím jej dcéry,“ dodala Lucia Chudá z Mestskej polície Handlová.