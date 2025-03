Zavedú prísnejší a voľnejší režim. Minister predstavil revolúciu v ospravedlnenkách na školách

Minister školstva Tomáš Drucker navrhuje úpravou školského zákona zaviesť dvojstupňový systém ospravedlňovania vymeškaných hodín v materských a základných školách. Zaviesť by sa mal voľnejší a prísnejší režim.

Dva režimy

Minister školstva o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii. Uviedol, že prísnejší režim je automaticky platný pre všetky školy od 1. septembra. Voľnejší režim je dostupný len pre tie školy, ktoré pravidelne vykazujú údaje o vymeškaných hodinách a neprekračujú referenčnú hodnotu 250 vymeškaných hodín ročne na žiaka.

Ilustračné foto. Foto: ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda

„Nový systém bude rozdelený na dva režimy. Jeden je voľnejší, to je v zásade súčasný systém, bude platiť, že rodič bude môcť dať absenciu dieťaťu päť dní za sebou, maximálne desať dní v jednom mesiaci. Obmedzili sme to oproti súčasnému režimu, že dva mesiace po sebe to môže byť maximálne 15 dní. Takýto režim pre vašu predstavu umožňuje ospravedlniť až 450 hodín ročne,“ priblížil Drucker.

Prísnejší pre 100 škôl

V prísnejšom režime by bolo možné oproti voľnejšiemu režimu ospravedlniť dieťa navštevujúce základnú školu na maximálne 15 dní za školský polrok, následne by už dieťa potrebovalo potvrdenie od lekára. V prípade materských škôl by bolo možné ospravedlniť dieťa sedem po sebe nasledujúcich dní a maximálne na 21 dní za školský polrok. Vo voľnejšom režime je to 14 dní za mesiac a maximálne 21 dní za posledné dva mesiace.