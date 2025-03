Nemohla si pomôcť a zamilovala sa. Meryl Streep sa ako 75-ročná nečakane zaľúbila do kolegu a džentlmena

Takmer polovicu storočia bola s jedným mužom a po tom, čo sa jej manželstvo v roku 2017 v tajnosti rozpadlo, láske dala opäť šancu. „Musí to byť viac než len ‚showmance‘. Určite tam niečo je,“ šepkali si fanúšikovia, keď sa 75-ročná Meryl Streep objavila v seriáli „Iba vraždy v budove“ po boku svojho kolegu Martina Shorta. Hoci dvojica svoj vzťah ešte oficiálne nepotvrdila, zdroj blízky herečke teraz prezradil, že v jednom momente sa jednoducho zamilovala.

Musela žiť ďalej

Meryl Streep žila 45 rokov s Donom Gummerom, ktorý jej podal pomocnú ruku v momente, keď ju rakovina pripravila o jej prvú životnú lásku - herca Johna Cazala. „Meryl bola zničená Johnovou smrťou a ja som robil, čo som pomohol, aby som jej pomohol. Veľmi rýchlo som si uvedomil, že som sa do nej zamiloval,“ priznal pre Yours Gummer, ktorý si Meryl Streep po šiestich mesiacoch zobral za ženu.

„Nevyrovnala som sa s Johnovou smrťou, ale musím žiť ďalej a Don mi ukázal, ako to urobiť,“ povedala vtedy 29-ročná herečka. Mnohí ich známi svadbu, ktorá bola tak skoro po Johnovej smrti, kritizovali, no Meryl Streep im dokázala, že aj tento vzťah myslí smrteľne vážne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/rodolfoelchamo/photos/a.204757286232028/1188529607854786/?type=3&ref=embed_post

Tajný rozchod

„Život je o voľbe. Ja som šťastná za to, čo som si vybrala. Žila som výchovou svojich štyroch detí a mala som obrovské šťastie, že som stretla takého skvelého podporujúceho muža. Byť s manželom a našimi deťmi mi vždy prinášalo to najväčšie potešenie a tú najväčšiu radosť v živote,“ hovorila Meryl ešte v roku 2015. O to viac boli všetci v šoku, keď v roku 2023 priznala, že s manželom Donom sa po 45 rokoch rozvádzajú.

„Don Gummer a Meryl Streepová sú od seba už viac ako šesť rokov, a hoci im na sebe bude vždy záležať, rozhodli sa žiť oddelene,“ uviedol ich hovorca pre portál PageSix. Po tichom rozvode údajne 75-ročná herečka našla opäť lásku a už viac ako rok má randiť s hereckým kolegom.