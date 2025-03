Stoj, tristo hrmených! pokrikujú naňho dodnes. 80-ročný Karol Čálik čerpá energiu z bermudského štvoruholníka

„Stoj, tristo hrmených, stoj... tisíc hrmených!“ pokrikujú naňho ešte aj dnes nesmrteľnú hlášku z kultovej komédie Pacho, hybský zbojník. Karol Čálik je trnavský rodák, ktorého odmalička fascinoval cirkus a pre jeho vrodený zmysel pre humor sa túžil stať klaunom. Veľmi ho zmenilo stretnutie s amatérskym divadlom.

A do divadla sa zamiloval natoľko, že pódium nedokázal opustiť ani so zlomenou rukou či infarktom. To sa nezmenilo ani dnes, hoci legendárny herec pred časom oslávil už okrúhlu osemdesiatku. Napriek tomu stále hrá a v rozhovore pre Šarm najnovšie prezradil, kde berie energiu na svoje herecké výkony aj v takomto vysokom veku.

Foto: TASR - Divadlo Nová scéna

Nevie, ako by to znášal

Karol Čálik sa narodil do rodiny krajčírov, no ako sám o sebe hovorieva, už v pôrodnici ich prekvapil svojráznym komickým prejavom. Len čo prišiel na svet, tváril sa, že nedýcha. „Museli mi dať zopár riadnych po zadku, a tak som s tým filmovaním na chvíľu prestal. Ale len na chvíľu, pretože odmalička som sa na svet pozeral šibalskými očami a v rodine som vždy vedel vyvolať smiech, zabaviť, ale aj zarmútiť. Jój, čo som sa navyvádzal!“ zaspomínal si pre Korzár na detstvo strávené v rodnej Trnave.

Foto: TASR - Jakub Kotian

Aj keď sa mu doma trochu posmievali, keďže herci boli na úrovni komedianta či kolotočiara, neodhovárali ho. „Keby som sa musel odstrihnúť od divadla, neviem, ako by som to znášal,“ zamyslel sa kedysi v rozhovore pre TA3.

Keď príde na javisko, všetko ho prestane bolieť