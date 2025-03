Vôňa láka aj susedov. Patrik z Pečie celé Slovensko robí šunkovo-syrové croissanty z piatich ingrediencií

Ak by ti niekto klopkal na dvere nečakane, pošli ho pre dve lístkové cestá, radí veselý cukrár.

Miluje kyslú kapustu, na raňajky si rád dopraje kváskový chlieb a tvrdí, že bez jedla človek nedokáže byť šťastný. Usmievavý pekár Patrik si svojou účasťou v tretej sérii šou Pečie celé Slovensko získal srdcia mnohých fanúšikov. Súťaž síce nevyhral, no odchádzal z nej povzbudený a práve vďaka nej si splnil aj veľký životný sen.

Rád skúša nové veci

Patrik Kolár dnes pečie v jednej z najlepších pražských pekární a po odvysielaní relácie sa ani zďaleka nestiahol. Svojich fanúšikov na sociálnych sieťach často inšpiruje novými receptami a hovorí, že by mu v budúcnosti vôbec nerobilo problém znova sa ukázať na televíznych obrazovkách.

„Pečeniu sa venujem od pandémie, keď som zostal doma, nudil sa a keďže veľmi rád varím, tak som chcel svoj život nejak spestriť, a pustil som sa do pečenia. Väčšinou si pozerám práve Instagram svetových cukrárov, rôzne skupiny na Facebooku, a keď sa mi niečo páči, tak to veľmi rád vyskúšam,“ vysvetlil pre Plus jeden deň.

O overené recepty sa delí aj s ostatnými a keďže ide o chutné dezerty, ktorých príprava je rýchla a zväčša aj jednoduchá, medzi jeho priaznivcami majú úspech. „Tu máš naozaj rýchly snack, ak by ti klopkal na dvere niekto nečakane, pošli ho pre dve lístkové cestá a za 50 minút už papáte. Dáš piecť, suseda môže klopať a ty môžeš ponúkať,“ hovorí Patrik vo svojom videu na Instagrame.

Šunkovo-syrové croissanty podľa Patrika z Pečie celé Slovensko