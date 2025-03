Aj vás ráno ofúklo? Počasie chystá pre Slovákov príjemné prekvapenie, toto môžme očakávať

Keď sa dnes mnohí Slováci prebudili, určite si pretierali oči, či sa nevrátili v čase. Hoci ešte nie je apríl, počasie sa tak trochu zbláznilo. Na niekoľkých miestach totiž nasnežilo a v kombinácii so silnejším vetrom sa teploty pocitovo blížili k nule. Našťastie, ako približuje iMeteo.sk, už čoskoro nás čaká príjemná zmena.

Začiatok týždňa priniesol najmä do severnej polovice Slovenska sneženie, za čo mohol vpád studeného frontu zo severu. „Pondelok a utorok bude na Slovenku ešte pomerne chladný. Tento studený front aktuálne prináša zrejme posledné snehové vločky, pričom počas týchto nocí sa ešte treba pripraviť aj na prízemný mráz,“ uvádza portál. Už čoskoro sa však situácia rapídne zmení.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid02eCs8798McywXGb41bmfoftUG7EW1Y4ocYwCh12iWn8HM3XkZj5FU8Dgv4YVyJVhpl

Snehová pokrývka, ktorá sa najmä na severe ešte udržiava, sa od druhej polovice týždňa začne topiť, čo sa týka aj prikrývky na horách. V stredu do strednej Európy začne od západu prúdiť teplejší vzduch, ktorý vyšvihne denné teploty smerom nahor.

Koncom týždňa by sa denné teploty mohli dostať až k hranici 20 stupňov Celzia. „V nedeľu by v najteplejších lokalitách mohli teploty vystúpiť na +18 °C, lokálne až na +20 °C,“ odhaduje iMeteo s dodatkom, že takéto počasie by mohlo byť až do polovice budúceho týždňa. Zároveň však upozorňuje, že ide o predčasnú predpoveď, ktorá sa ešte môže meniť.