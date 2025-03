Úzkosť, rozpaky, poníženie. Ženám môžu v ťažkom období mentruačného cyklu prekvapivo pomôcť muži

Keď sa povie menštruácia, mnohí muži si povedia, že to nie je ich téma. No pravda je, že sa ich týka viac, než si myslia. Majú partnerky, sestry, dcéry, kolegyne – a všetky prechádzajú niečím, o čom sa v spoločnosti stále hovorí málo. „Nie je to téma, ktorá sa týka len žien. Je to niečo, čo by sme mali v nejakej vzájomnej solidarite ovládať všetci,“ vyzýva Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka občianskeho združenia inTYMYta.

Nie je to len o ženách

Menštruácia ovplyvňuje vzťahy, psychiku, pracovný život aj zdravie. Napriek tomu, že si ňou každý mesiac prechádzajú miliardy žien po celom svete, muži sa o menštruácii buď nerozprávajú vôbec, alebo sa pri nej necítia komfortne – a práve táto bariéra spôsobuje, že sa ženy cítia zahanbene.

Ak sa muž pri téme menštruácie tvári rozpačito, odbíja ju vtipom alebo sa jej vyhýba, posilňuje tým pocit, že je to niečo trápne či nevhodné. To môže viesť k tomu, že sa ženy cítia nepríjemne nielen pri rozhovore, ale aj v bežných situáciách – či už doma, v práci, v škole alebo v obchode pri kúpe menštruačných pomôcok.

Ako môže muž podporiť svoju partnerku počas menštruácie? Rešpektujte, ak sa cíti inak - Menštruačný cyklus ovplyvňuje náladu, únavu, citlivosť. Je to prirodzený proces. Ak je partnerka unavená alebo ju bolí hlava, neznamená to, že je precitlivená.

Spýtajte sa, ako môžete pomôcť - Niekedy stačí kúpiť čokoládu, priniesť teplý čaj alebo len povedať „Ak niečo potrebuješ, som tu“.

Záujem nie je trápny, ale užitočný - Je dôležité, aby aj muži vedeli, ako funguje menštruačný cyklus a ako menštruácia ovplyvňuje ženské telo. „Partneri môžu napríklad zdieľať menštruačný kalendár, aby vedeli, v akej fáze cyklu sa žena nachádza a prečo sa cíti inak,“ radí Zuzana Bendíková.

Nenarážajte na stereotypy - Vety ako „si nervózna, máš svoje dni?“ ženám nepomôžu. Menštruácia je fyziologický proces.

Nevedia, kde si vypýtať pomoc

Menštruácia nie je len záležitosť dospelých žien – ovplyvňuje už aj malé dievčatá, ktoré ju často dostanú skôr, než sa o nej vôbec začnú učiť v škole. Ak sa však o tejto téme nehovorí otvorene v rodinách, môže to v nich vyvolať strach, hanbu a pocit, že sa deje niečo nesprávne.

„Posúva sa nám vek prvej menštruácie. Dievčatá začínajú menštruovať niekedy už v ôsmich-deviatich rokoch a pre tie deti je to veľký šok a vôbec nevedia, čo majú robiť a kde si vypýtať tú pomoc, pretože tieto témy by sa mali preberať až v siedmom ročníku, kedy už majú 12 rokov,“ vysvetľuje Zuzana Bendíková s tým, že často vo svojom okolí nemajú dospelú osobu, ktorá by im povedala, že to, čo sa deje, je prirodzené.

Foto: Freepik, @freepik

Ak sa o nej nehovorí, deti sa hanbia pýtať. „Kým dospelý nepríde za deťmi iniciatívne a nepovie im, že toto je normálna súčasť života, tak tam ten strach a tabu zostáva,“ dodáva Bendíková.

Zapojiť by sa mali aj otcovia

Otcovia by preto nemali stáť bokom. Nejde totiž len o dievčatá. Aj chlapci by mali vedieť, čo menštruácia je a ako funguje. Ak ju budú vnímať ako niečo normálne už od detstva, nebudú sa jej neskôr smiať ani sa cítiť nepríjemne, keď sa o nej rozpráva.

Mužom často stačí len vedieť, ako môžu ženám pomôcť – či už tým, že si budú všímať ich potreby, alebo tým, že ženy nebudú vystavovať nemiestnym vtipom. „Stačí sa len trochu zaujímať a nemať pocit, že menštruácia je nejaká démonizovaná vec," hovorí moderátorka Katarína Balážiová, známa pod menom Becca.

Problém, o ktorom sa stále príliš nehovorí

Kým niektoré dievčatá bojujú so strachom o menštruácii otvorene hovoriť, hanbia sa povedať šéfovi, že majú bolesti, alebo sa cítia nepríjemne, keď si kupujú hygienické potreby pred mužom predavačom, iné riešia ešte vážnejší problém – nemôžu si dovoliť kúpiť hygienické potreby.

Znie to ako príbeh z rozvojovej krajiny, no deje sa to aj na Slovensku. Podľa prieskumov spoločnosti Tesco až 44 % Sloveniek sa aspoň raz vo svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou a 16 % ju zažíva aj v súčasnosti. Pre dve percentá je to pravidelný problém.

Foto: Tesco

Ženy, ktoré si vložky a tampóny nemôžu dovoliť, používajú často náhrady ako toaletný papier, noviny, staré handry, špongie... Prípadne jednu vložku či tampón využívajú dlhšie, ako je určené, čím môžu priamo ohroziť svoje zdravie.

„Menštruačná chudoba môže mať vážne aj dlhodobé zdravotné následky, ktoré môžu byť fyzického, ale aj psychického charakteru. Dievčatám a ženám hrozia nielen ekzémy či infekcie reprodukčného a pohlavného ústrojenstva, ale aj vážny syndróm toxického šoku. Neliečené infekcie môžu viesť až k chronickej panvovej bolesti či problémom s plodnosťou,” upozorňuje gynekológ Jozef Záhumenský.

„Rovnako závažné sú aj duševné problémy spojené s nedostupnosťou menštruačných potrieb pre niektoré dievčatá a ženy. Prežívajú každý mesiac úzkosť, rozpaky, zážitky poníženia, ktoré môžu vyvolať dlhodobú traumu,“ dodáva.

Menštruácia by nemala byť dôvodom, pre ktorý sa ženy cítia zahanbene alebo sú finančne znevýhodnené. Preto sa Tesco, Banskobystrický samosprávny kraj a občianske združenie InTYMYta spojili a založili Iniciatívu za dôstojnú menštruáciu – prvú platformu na Slovensku, ktorá spája firmy, neziskové organizácie a štátne inštitúcie s cieľom riešiť menštruačnú chudobu a destigmatizovať menštruáciu.

Na fotografii sú partneri aj signatári Iniciatívy za dôstojnú menštruáciu - 13. marec 2025 v Bratislave. Foto: Tesco

„Cieľom iniciatívy je edukovať o téme menštruačnej chudoby, destigmatizovať menštruáciu a podnikať aktívne kroky k zníženiu dosahov menštruačného vylúčenia – či už na školách, v práci, ale aj iných miestach. Iniciatíva sa zaväzuje podnikať aktívne kroky k znižovaniu dosahov menštruačnej chudoby a k inšpirovaniu k zmene,“ vysvetľuje Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

Tesco prepláca DPH na menštruačné pomôcky – v minulom roku tak zákazníčky ušetrili takmer 110-tisíc eur.

Od roku 2023 ponúka Tesco menštruačné potreby zdarma aj svojim zamestnankyniam.

Banskobystrický samosprávny kraj zabezpečuje bezplatné menštruačné potreby pre stredné školy, kultúrne inštitúcie a centrá pre mládež SPACE.

Platforma spojila už 19 partnerov, ktorí pomáhajú zabezpečiť prístup k menštruačným potrebám, šíriť osvetu a inšpirovať ďalšie organizácie k zmene. Medzi nimi sú neziskové organizácie, potravinové banky, ale aj súkromné firmy, ktoré sa rozhodli prihlásiť k podpore dôstojnej menštruácie. K iniciatíve sa pridali organizácie ako napríklad Človek v ohrození, Potravinová banka Slovenska, Dôstojná menštruácia, OZ Vagus či Coca-Cola Česko a Slovensko.

Spoločne pracujú na tom, aby sa menštruácia prestala vnímať ako tabu a aby hygienické potreby neboli luxusom, ale samozrejmosťou. „Veci, ktoré najčastejšie vidíme, začneme považovať za normálne. A to isté s tým, čo počujem, o čom sa rozprávame, teda čím viac sa budeme o tejto téme rozprávať, tým menej ľudí sa bude vôbec báť vysloviť slovo menštruácia. Aj to vnímam, že je pre mnohých už akési prekročenie nejakého levelu komfortu, aj keď je to pre ženy úplne prirodzené,“ vyzýva influencerka Natália Pažická. K búraniu predsudkov môže prispieť každý z nás.

Ak sa chcete o iniciatíve dozvedieť viac alebo sa zapojiť, navštívte www.menstruacnachudoba.sk

*Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Tesco.