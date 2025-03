Zo syna vychováva slušného človeka. Dominiku Mirgovú teší, čo hovoria o Peťkovi zamestnanci v obchodoch

Dominika Mirgová si už dnes síce užíva pokojnejšie obdobie, no ešte vlani tomu tak nebolo. Známa speváčka si prechádzala náročnými časmi, keď sa rozvádzala s bývalým partnerom a ani ich vzájomný vzťah vtedy nebol úplne v poriadku. V súčasnosti je však už našťastie všetko na dobrej ceste a zdá sa, že bývalá superstaristka a jej exmanžel si napokon našli k sebe znova cestu.

Vychádzajú spolu dobre a Dominika je podľa vlastných slov po rozvode najmä mamou ich spoločnému synovi, 10-ročnom Peťkovi. V rozhovore pre portál Najmama.sk porozprávala umelkyňa viac o materstve aj o tom, aké hodnoty odovzdáva svojej ratolesti.

Povolanie navyše

Dominika Mirgová darovala život synovi Peťkovi, keď mala len 23 rokov. A jej život sa odvtedy zásadne zmenil. Materstvo ju však naučilo aj veľa nových vecí. „Som veľmi hrdou mamou a vďačná za takýto dar, ktorý mi prišiel do života. Peťko je skvelý človek, (..). V živote som nebola viac trpezlivejšia ako som teraz, a to aj vďaka môjmu synovi,“ prezradila Dominika s tým, že byť mamou je ale zároveň veľmi náročná práca.

„Klobúk dole pred všetkými mamami, že to dávajú, aj keď majú úplne iné situácie. A to si možno muži neuvedomujú, že my máme akoby povolanie navyše, že je to pre tú mamu náročnejšie, ale zároveň najkrajšie, čo sa jej mohlo v živote stať,“ dodala ďalej známa speváčka.

Hodnoty, na ktorých záleží