Vyhlásili, že sa zrútilo lietadlo, v ktorom bol. Petra Kotvalda a Hanku nerozdelili ani kruté fanúšičky

Pred ich koncertmi kolabovala doprava, dievčatá v prvých radoch plakali aj omdlievali, no jeho srdce vždy patrilo jednej žene, s ktorou pred najväčšou slávou zvykol pozorovať hviezdy a snívať o tom, aký ich asi čaká život. „Niektoré veci sa nám podarili a niektoré veci mám ešte pred sebou,“ hodnotí dnes pre Super.cz Petr Kotvald, ktorý so Stanislavom Hložekom patril k najväčším idolom tínedžeriek.

Spieval skôr než hovoril

Petr Kotvald sa narodil 8. júla 1959 v Žatci. So spevom začínal už v detskom zbore, v Ľudovej škole umenia sa učil hru na klavíri aj spev. „Babička mi hovorila, že som skôr spieval než hovoril a mama to potvrdzovala. Keď sa vraj so mnou niečo dialo, spoznala to podľa toho, aké si notujem pesničky,” zaspomínal si Petr, ktorý sa napokon dal na štúdium slaboprúdu a stal sa z neho inžinier.

Mal dvadsať rokov, keď v roku 1979 vyhral spevácky festival Mladá pieseň v Jihlave. To mu otvorilo cestu k speváckej dráhe. „Prvýkrát som sa tam osudovo stretol s Karlom Vágnerom. Po nejakom čase som bol na skúške kostýmov na jeden televízny program, stretli sme sa tam znova. Tam mi dal Karel Vágner ponuku spievať ako jeden z dvoch chalanov u Hanky ​​Zagorovej,“ opísal pre Český rozhlas stretnutie, ktoré sa ukázalo ako osudové.

Koncerty odstavili aj električky

Prvým vystúpením bola ešte v roku 1980 silvestrovská Hitšaráda. Už v januári 1981 absolvoval prvé koncerty so Stanislavom Hložkom, s ktorým vytvorili spevácku dvojicu. Jednou z prvých nahrávok bola pieseň Oh, Suzi, pričom zároveň začala šesťročná úspešná spolupráca s Hanou Zagorovou. Z tej doby sú hity Diana, Sen můj a Lízin, Bílá královná, Karel, To by nebylo fér, Santa Monika či V pohodě.