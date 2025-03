Vo filmoch ju nikdy neuvidíme nahú ani zdrogovanú. Emma Watson má v živote jasné zásady a pravidlá

„Väčšinu svojho života som bola niekým iným, než sama sebou,“ povedala otvorene Emma Watson, ktorá 10 rokov natáčala filmy zo série Harry Potter a ani jedna sekunda dňa v tom čase vraj nebola v jej moci. „Povedali mi, kedy ma vyzdvihnú, kedy môžem jesť aj to, kedy môžem ísť na záchod,“ priznala filmová Hermiona, ktorá sa so svojou rolou zmierila až po rokoch. Dnes je práve Hermiona jedným z dôvodov, prečo Emmu Watson nikdy neuvidíme vo filmoch nahú či zdrogovanú.

Tá rola patrí mne

Emma Charlotte Duerre Watson sa narodila v Paríži britským rodičom a po ich rozvode sa s mamou presťahovala do anglického mesta Oxfordshire. Tam prežila bežné detstvo, navštevovala divadelný krúžok, spievala, tancovala a verila, že raz sa stane herečkou.

Keď v roku 1999 začal kasting na filmovú adaptáciu legendárneho príbehu Harry Potter, Emma Watson mala deväť rokov. „Milovala som knihy o Harrym Potterovi - bola som veľkým fanúšikom. Jednoducho som mal pocit, že táto rola patrí mne. Viem, že to znie bláznivo, ale od prvého konkurzu som to vedela,“ prezradila pre magazín Interview Emma, ktorú chceli obsadiť do inej úlohy, no ona bola od začiatku presvedčená, že sa najviac hodí na postavu Hermiony.

„Prišla mi úplne prirodzená a možno som jej v tom čase bola aj podobná,“ vysvetľovala Emma, ktorá svojou cieľavedomosťou vydesila aj vlastných rodičov. Tí totiž vedeli, že na kasting prídu tisícky dievčat, ktoré môžu ich dcéru poraziť, a tak sa snažili, aby zostala realistkou. „To som ale nedokázala. Tú rolu som chcela dostať,“ spomínala herečka, ktorá pre úlohu Hermiony musela prejsť ôsmimi kolami konkurzu.

Riadili každú sekundu jej života

Keď sa dnes Emma pozerá na prvé filmy, zdá sa jej, ako keby to ani nebola ona. „Viem, že som to ja, ale zdá sa mi, ako keby to bol iný človek. Je trápne vidieť samu seba, ako som si prechádzala nepríjemnými fázami dospievania,“ vysvetlila pre Backstage obľúbená herečka. Natáčaním filmov o Harry Potterovi strávila 10 rokov svojho života.

Počas dospievania sa snažila oddeliť od svojej postavy a za každú cenu chcela dokázať, že nie je ako Hermiona. „A potom prišiel moment prijatia. Pochopila som, že toho máme v skutočnosti veľa spoločného. Prestala som s tým bojovať,“ vysvetlila Emma Watson, ktorá priznala, že práve postava Hermiony je dôvod, prečo ju nikdy neuvidíme vo filmoch v šokujúcich scénach, kde by mala byť nahá či zdrogovaná.