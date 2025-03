Pozor na to, čo urobíte s cesnakom. Zeleninová omáčka Ivany Gáborík je superrýchla a extrémne chutná

Varí veľmi rada, vie, že láska ide cez žalúdok a svoje recepty si nenecháva len pre seba. Tanečníčka Ivana Gáborík je známa svojimi kulinárskymi tipmi, ktoré pravidelne uverejňuje na sociálnych sieťach. Vďaka tomu, že realisticky ukazuje, čo všetko sa dá pripraviť zo surovín, ktoré sa nachádzajú takmer v každej domácnosti, si získala sympatie mnohých fanúšikov.

„Na Slovensku sme zvyknutí, že hlavné jedlo je obed, ale Američania zaň považujú večeru. My sme sa tomu prispôsobili. Preto sa snažím každý večer niečo teplé uvariť. Pre mňa to však nie je len o jedle, beriem to ako spoločne strávený čas. Je to naša chvíľa, keď sa obaja môžeme po celom dni porozprávať,“ priznala Ivana pre magazín Emma.

K rýchlym a jednoduchým jedlám z jej kuchyne patrí aj omáčka z pečenej zeleniny, ktorú môžete podávať ako prílohu, ozvláštniť ňou ryžu či cestoviny, ale poslúži aj ako hlavný chod. „Super rýchly a extrémne chutný recept. Na prípravu stačí zopár ingrediencií. My sme si na tom pochutnali v kombinácii s mäsom a parmezánom,“ napísala k svojmu receptu na sociálnej sieti známa tanečníčka.

Omáčka z pečenej zeleniny podľa Ivany Gáborík