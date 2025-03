Do knižnice chodí s dvomi veľkými taškami. Čitateľkou roka je deväťročná Mia, ktorá si požičala 522 kníh

Má len deväť rokov a po návšteve knižnice odchádza aj s 50 knihami naraz. Ako uviedol Český rozhlas, čitateľkou roka sa v juhomoravskom kraji stala práve deväťročná Mia Bejčková, ktorá si počas minulého roka v brnianskej knižnici Jiřího Mahena požičala rekordných 522 kníh.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=954156380223483&set=a.558601093112349

Do knižnice s taškami

Ako prezradila mladá knihomoľka, najradšej má knihy o prírode a najviac ju hnevá, keď ju pri čítaní niekto vyrušuje. „Vždy, keď nájdem knižku, tak čítam, čítam a čítam. Keď ma napríklad ocko volá, aby som sa išla kúpať, tak sa pýtam – prečo? Ja by som si najradšej čítala stále,“ prezradila Mia, ktorá chodí do knižnice každý týždeň so svojou mamou Helenou.

„My tam chodíme s dvomi veľkými taškami a berieme si maximálny počet. Teraz nás potešili, že to zdvihli na 50 kníh,“ prezradila Helena Bejčková, ktorá neskrývala hrdosť. Mia v rozhovore pre Stisk prezradila, že tento rok plánuje prečítať ešte viac kníh.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/radiozurnal/posts/pfbid0bX2JKA28GUwsefeCTaoq9E5oqEAQdS3dP6nzj2T4sy9sQAjqsKQk1ftf8HKWdv4rl

Pobúrení komentujúci

Na sociálnych sieťach mnohí ľudia dievčatko ľutovali a písali, že ide o extrém, ktorý by nemal byť odmeňovaný. „Chudák dievča, to je 44 kníh za mesiac, viac ako jedna denne. Hodnotiť podobné extrémy je v poriadku?“ písala jedna z pobúrených komentujúcich. Oveľa viac ľudí sa ale mladej čitateľky zastalo a ostatným vysvetlili, že detské knihy nemusia mať veľa strán, obsahujú aj veľa obrázkov, a tak je jednoduché počas dňa prečítať aj viac ako jednu knihu.

„To sú teda komentáre. Je mi z toho smutno. Namiesto toho, aby ste jej pekne gratulovali a boli pyšní za to, že také malé dievčatko číta knihy, zatiaľ čo prevažná väčšina ľudí prečíta tak jednu do roka, tak tu píšete blbosti. Ja som na malú Miu pyšná. Ja si hovorím čitateľ, ale cez 500 kníh za rok nedám ani ja. Gratulujem. Nech sa jej podarí prečítať čo najviac kníh,“ odkázali obdivovatelia zanietenej knihomoľke.