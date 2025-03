VIDEO: Predviedli najlepší tanec v histórii šou. Kristián Baran skvelým tangom dojal aj otca

„Nadšená som od prvého momentu,“ povedala Tatiana Drexler, ktorá stála na nohách, keď dotancovala dvojica Kristián Baran a Dominika Rošková. V treťom kole Let's Dance televízie Markíza predviedli na hudbu z filmu Pán a pani Smithovci skvelé tango, ktoré bolo podľa Jána Ďurovčíka finálovým číslom.

Spadol z neba

Aj keď na parkete pôsobil obľúbený herec zo seriálu Sľub sebavedomo, priznal, že realita je úplne iná. „Nie som úplne v pohode s vecami, ktoré mi vytvárajú stres. Napríklad v tanci je to časová tieseň, tým, že je to tanec na hudbu a to ma ohraničuje. Zatiaľ čo v herectve, keď mi napríklad vypadne text, tak si to viem predĺžiť, zahrať to, že premýšľam. Tam si to viem natiahnuť, som pánom toho času. To bol hlavný dôvod, prečo som rozmýšľal, či do toho ísť, pretože mi to vytvára stres,“ povedal pre Topky.sk Kristián Baran, ktorý vysvetlil, že pred Let's Dance nikdy profesionálne netancoval.

O to viac je z jeho výkonov unesený aj najprísnejší porotca Ján Ďurovčík. Ten teraz priznal, že v histórii tanečnej šou ešte nikdy nebol z nejakého účastníka taký prekvapený.

„Ja som ešte nevidel chlapa, ktorý netancoval predtým, ty si spadol z neba. Som normálne v šoku, čo som teraz videl, v tom najlepšom slova zmysle. Si niečo medzi Jamesom Deanom a Jánošíkom,“ zasmial sa ešte na začiatku relácie Ďurovčík a chválou nešetril ani v treťom kole.

Hrdí rodičia

Keď Kristián s Dominikou dotancovali tango, na nohách stála celá Incheba spolu s porotcami, ktorí neskrývali nadšenie. „Toto bolo dokonalé od úplného začiatku,“ povedala Gabika Marcinková, ktorá neverila, že za štyri týždne tréningov sa z Kristiána stal takmer profesionálny tanečník. V publiku v nedeľu večer sedeli aj Kristiánovi rodičia, ktorým Ján Ďurovčík odkázal veľmi silné slová.