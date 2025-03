Spoznali sa a o hodinu už boli zaľúbení. Ján Bakala z Dunaja teraz potvrdil najkrajšiu novinku

O ich radosti už vie celé Slovensko. Počas víkendového slávnostného galavečera Krištáľové krídlo vyšlo najavo, že Ján Bakala a jeho manželka Claudia sa po prvýkrát stanú rodičmi. Ako informoval Život, prezradili to šaty hercovej partnerky, pod ktorými sa už výrazne črtá tehotenské bruško. Hviezda seriálu Dunaj, k vašim službám potom novinku potvrdila milými slovami.

Žena do voza aj do koča

Bývalého moderátora s Claudiou zoznámili najlepší kamaráti z detstva. „Dali nás dokopy, pretože si mysleli, že by nám to mohlo fungovať. Keď sme sa videli, preblesklo nám v očiach a máme sa spolu veľmi dobre,“ tešil sa umelec v rozhovore pre Šarm.

Svojej láske povedal áno v septembri 2023 a hovorí o nej ako o žene do voza aj do koča. „My sme dva suché zipsy! Sme absolútne polovičky a obaja sme dobrodružné duše,“ dodal Ján Bakala.

Čakajú plod ich lásky

Napriek tomu, že verejnosť ani fanúšikovia doposiaľ netušili, že Claudia nosí pod srdcom dieťatko, na slávnostnom galavečere sa táto krásna novinka už nedala utajiť. Bývalý moderátor a jeho manželka sa tak onedlho po prvý raz stanú rodičmi a svoju radosť a nadšenie neskrývajú.

„Keď sme sa spoznali, tak sme sa najprv do seba zaľúbili, to chvíľku trvalo, asi tak hodinku. Potom sme zistili, či spolu dokážeme tráviť viac času v jednej miestnosti ako dva dni, to tiež fungovalo. No a potom sme sa zasnúbili, vzali, no a dnes čakáme plod našej lásky,“ prezradil s úsmevom Ján Bakala pre Život.