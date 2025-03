K popálenému dievčatku nemohli vyslať záchranku. Zúfalého otca spasili až obetaví Erik a Ján

Keď malé dievčatko utrpelo vážne popáleniny a o jeho osude rozhodovala každá sekunda, jeho otec bol v koncoch. Volal záchranárov, no pre vyťaženosť mu nedokázali pomôcť. S hrôzou si uvedomil, že musí konať sám. V zúfalstve zobral dcéru do auta a vyrazil, no vedel, že v hustej premávke nebude dostatočne rýchly. Vtedy na pomoc pribehli Erik s Jánom.

Dvaja policajti z Obvodného oddelenia PZ Senica, ktorí práve slúžili, dostali naliehavý telefonát. O pomoc ich prosil otec, ktorého dcéra ihneď potrebovala špecializovanú lekársku starostlivosť. Erik a Ján neváhali, zapli majáky a rozbehli sa vpred. Ich úloha bola jasná – dostať zranené dieťa k lekárom čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie.

Celým okresom Senica viedli auto s vystrašeným otcom a jeho dcérou, a to až na hranicu Trnavského kraja. Tam si rodinu prevzali ďalší kolegovia – policajti z Bratislavského kraja, ktorí ich sprevádzali až k bránam ružinovskej nemocnice. „Dievča sa tak včas dostalo do rúk lekárom a v súčasnosti by už malo byť doma, v opatere rodičov," ozrejmila krajská polícia na sociálnej sieti.

Otec sa po tejto udalosti poďakoval policajtom za ich ochotu pomôcť v zúfalej situácii. Krajská polícia želá zranenému dievčaťu skoré uzdravenie a zároveň pochválila nielen Jána a Erika, strážcov zákona zo Senice, ako aj bratislavských diaľničných policajtov.