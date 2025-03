Chcete sa uistiť, že sa vaše dieťa cíti bezpodmienečne milované? Odpoveď na jednu otázku to ihneď prezradí

Jednou z vecí, o ktorej zvykne hovoriť každý rodič bez výnimky je, že svoje dieťa bezpodmienečne miluje. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, či to dieťa naozaj tak cíti a ako váš vzťah v skutočnosti vníma ono? Podľa psychologičky Miroslavy Žák sa môžete k odpovedi dopracovať celkom jednoducho, stačí, ak sa ho opýtate jednu otázku.

Foto: Unsplash/Gabe Pierce

Jednoduchá otázka, dvojaká odpoveď

Skúste sa svojho dieťaťa opýtať: „Prečo si myslíš, že ťa ľúbim?“ Jeho odpoveď vás môže prekvapiť a ukáže vám, ako vašu lásku v skutočnosti vníma, uvádza odborníčka v príspevku na instagramovej stránke Psychológia srdcom.

„Ak vám s úsmevom odpovie niečo ako: ‚Len tak.‘, alebo ‚Pretože som tvoje dieťa.‘, ‚Neviem.‘, ‚Pretože si moja mama/otec.‘, ‚Pretože ma vždy objímeš, keď som smutný/á.‘, ‚Pretože si mi to už veľakrát povedala/povedal.‘ a podobne, znamená to, že vie, že ho milujete bez podmienok. A to je ten najcennejší pocit, aký mu môžete dať,“ píše na svojej sociálnej sieti psychologička.

Pretože som poslušný!

Ak, naopak, začne vymenúvať konkrétne dôvody, napríklad: ‚Pretože som poslušný.‘, ‚Pretože pekne kreslím.‘ či ‚Pretože pomáham.‘, môže to znamenať, že si myslí, že si vašu lásku a priazeň musí zaslúžiť. Vyplýva z toho len jedno.