Až do smrti nosila špeciálnu vizáž. Hanu Gregorovú v živote inšpirovala žena, na ktorú sa v mnohom podobá

Má charizmu a pôvab, no je aj pracantka. Herečka Hana Gregorová sa roky drží pravidla, že každá žena by mala byť do koča aj do voza. Nedávno si v rozhovore pre SME ženy okrem iného zaspomínala i na človeka, ktorý ju v tomto smere v živote najviac ovplyvnil a ktorým sa v jednej veci inšpiruje dodnes.

Foto: TASR/Dano Veselský

Reč je o herečkinej mamičke, ktorá bývala vždy nielen veľmi akčná, ale aj atraktívna, a nech by sa dialo čokoľvek, nikdy nedala dopustiť na svoju špeciálnu vizáž.

Vyrástla v sirotinci

Hoci pani Gregorová prežila pekný život, o svojom detstve to veľmi povedať nemohla. Mama Hany Gregorovej vyrastala totiž v sirotinci. „Moja starká bola chudobná vojnová vdova so štyrmi deťmi. Dve dcéry dala do sirotinca a dvoch synov si nechala pri sebe. Moja mama jej to však nikdy nevyčítala, dokonca ju doopatrovala. Hoci mama pochádzala z chudobných pomerov, snažila sa ten deficit kompenzovať,“ hovorí o nej pre SME ženy herečka.

rodičia Hany Gregorovej Foto: archív Hany Gregorovej

„Celý život pracovala, doma sme to mali ako v univerzitnej knižnici, samé knihy, na stenách viseli obrazy. Mama sa kamarátila s výtvarníkmi a umelcami, bola svetáčka. Bola v rodine tá akčná, ktorá všetko zariadila a vybavila,“ spomína si Hana. „Chodievali sme do Budapešti kupovať látku, z ktorej dávala otcovi šiť obleky do práce, aby bol ‚vyštafírovaný‘,“ pokračovala.

Hanka, ty si veľmi pekná, ale mama...

Bola veľmi akčná a aktívna a v mladosti aj veľmi pekná. Raz som sa pýtala otca, kto z nás dvoch bol v mladosti krajší, a on odpovedal: ‚Hanka, ty si veľmi pekná, ale mama…‘ Bola tmavovlasá s modrými očami,“ hovorí umelkyňa o svojej mamičke, ktorá však po celý život dbala aj na svoj vzhľad. Na dve veci nedala nikdy dopustiť a dnes je, zdá sa, svojej dcére i v tomto smere veľkým vzorom.