Keď sa postavila svojim tieňom, veľa jej to dalo. Zuzana Čaputová má odkaz pre všetky ambiciózne mladé dámy

Silu vníma ruka v ruke s krehkosťou, za ktorú sa nikdy nehanbila. „Ak máme odvahu priznať si, že sme občas slabí a krehkí, aj to môže byť vo výsledku našou silou,“ povedala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová pred pár dňami v talkšou Trochu inak s Adelou. V obľúbenom formáte prezradila aj to, akým spôsobom na sebe každý deň pracuje a všetkým mladým ambicióznym dievčatám dala do života jednu dôležitú radu.

Práca na sebe je celoživotná cesta

Prácu na sebe si Čaputová nespája len s rolou prezidentky, naopak, je to pre ňu podľa vlastných slov celoživotná cesta. Zlepšovať sa a rásť jej pomáha v neposlednom rade i zenová meditácia, ktorú praktikuje už dlhých 18 rokov.

„Je to do veľkej miery tréning pozornosti, pozorovanie svojej mysle a svojich emócií,“ poznamenala však s tým, že ide len ‚o jednu nohu z dvoch‘, ktoré majú byť podľa nej prítomné. Druhá je klasická psychologická cesta. Každý by mal podľa prezidentky spoznávať svoje tiene a snažiť sa odhaľovať ich príčiny. „Niektoré veci si nesieme už z detstva a v päťdesiatke zrazu objavíme, že sú nedoliečené,“ poznamenala s tým, že sama na také veci veľakrát narazila.

Vtipná hra a mindrák z mladosti

Detstvo mala Zuzana Čaputová celkom pekné, vyrastala po boku staršieho brata, takže už odmalička mala možnosť pozorovať rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. S bratom však vychádzali spolu veľmi dobre. Aj keď na seba neraz niečo skúšali a občas sa aj klbčili, vedeli sa už ako malé deti spolu aj dobre zabaviť. Najradšej mali podľa prezidentkiných slov jednu zvláštnu hru.