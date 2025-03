Okamžite zistíte, či patríte medzi nich. Vysoko inteligentní ľudia často používajú týchto osem fráz

Komunikujú jasne, presne a niekedy svojou reakciou druhých šokujú. Ľudia s vysokým IQ formulujú myšlienky trochu inak ako bežní ľudia, radi sa uisťujú a pýtajú. Osvojiť si niektoré z nasledovných fráz nám môže v komunikácii s kolegami či priateľmi len pomôcť a otvoriť nám nový uhol pohľadu. Nemusíte si ich pritom ani zdĺhavo memorovať, sú totiž celkom jednoduché.

Foto: Freepik/freepik

1. Neviem.

Môže sa vám zdať, že si z vás uťahujeme, no tak to nie je. Podľa portálu Small Business Bongire sa vysoko inteligentní ľudia totiž na nič nehrajú a neboja sa priznať, ak niečo nevedia alebo niečomu nerozumejú. Naopak, vnímajú to ako príležitosť učiť sa. ‚Neviem‘ je slovo, ktoré otvára dvere, vyzýva k ďalšej konverzácii, skúmaniu a učeniu.

2. Mohol by si to vysvetliť bližšie?

Táto veta z ich úst znie naozaj často a je ukazovateľom vysokého intelektu z dvoch dôvodov. Opäť totiž svedčí o túžbe niečomu hlbšie porozumieť a je i znakom aktívneho počúvania. Dotyčný vám ňou ukazuje, že sa do rozhovoru naplno zapája a váži si vás. Nejde mu len o získanie vedomostí, ale aj o prejavenie rešpektu k vašim myšlienkam a nápadom.

3. Mýlil som sa.

Schopnosť priznať si chybu je podľa portálu Inc.com prejavom vysokej emocionálnej inteligencie a integrity. Možno ste sa nad tým takto nikdy nezamysleli, no priznaním chyby v skutočnosti človek rastie a posilňuje dôveru ostatných. Sme len ľudia, robíme aj zlé rozhodnutia a je to v poriadku. Ak sa budete báť, že pochybíte, nikdy nič nedokončíte a zamedzíte tak svojmu rastu. Nemajte teda z omylov a chýb priveľký strach a ak v niečom zlyháte, svoje konanie neobhajujte, ale priznajte si, že to bol omyl a choďte ďalej.

Znakom vysokej inteligencie a integrity je aj jednoduché priznanie, že ste sa mýlili. Foto: Freepik/freepik

4. Čo ak…

Znakom vysokej inteligencie je jednoznačne i zvedavosť. Inteligentní ľudia neprijímajú informácie na podnose, naopak, často ich spochybňujú, radi kladú otázky a skúmajú nové alternatívy. Ako podľa portálu Global English Editing kedysi povedal sám Einstein: „Dôležité je neprestať sa pýtať. Zvedavosť má vlastný dôvod existencie.“

5. Čo si o tom myslíš?