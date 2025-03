Je to ako s pohárom, vodou a zeminou. Zuzana Mauréry prezradila recept na šťastnejší život

Je o nej známe, že na svet sa vždy snaží usmievať. Zuzana Mauréry, ktorú televízni diváci poznajú z mnohých projektov a aktuálne si jej umenie môžu tiež vychutnať v jubilejnej desiatej sérii Let’s Dance, má svoj vlastný osvedčený recept na to, ako mať krajší a zmysluplnejší život. Prezradila ho nedávno v rozhovore pre Život.

Sme tu na chvíľu

Poznáte to - každý má raz lepšie aj horšie dni. A každý sa s tým snaží vyronať po svojom. Herečka Zuzana Mauréry si v takéto dni podľa vlastných slov píše. „Hlavne si stále uvedomujem, že život je krásny. Sme tu na chvíľu. Veľmi sa snažím toho tvorcu v sebe kultivovať a byť takým,“ uviedla s tým, že by si veľmi priala, aby niečo podobné robili aj ostatní ľudia.

„Byť takým majákom, tým svetlom a rozširovať to pozitívne a nevenovať sa stále tým negatívnym veciam. A keď budeme rozširovať to pozitívne, to dobré, tak vytlačíme tie negatívnosti. Lebo to máte ako pohár, v ktorom máte zeminu. A teraz do toho lejete tú vodu. Veľa vody. Tak tá zemina sa odplaví a len tam treba tej vody veľa naliať. A potom to ide,“ prezradila herečka svoj recept na lepší život.

Láska sa nehľadá, hľadá sa život

Podobne zmýšľa aj pri partnerskom živote. Aktuálne sa totiž po jej boku nenachádza žiadny muž, no ona je so statusom single vyrovnaná a žije spokojným životom.

„Ak človek podmieňuje svoje šťastie partnerom, bude to mať ťažké. Radšej budem sama, než osamelá s niekým. To som už zažila. Láska sa nehľadá, hľadá sa život,“ vysvetlila s tým, že ona je so svojím statusom slobodnej ženy vyrovnaná. „Ja som spokojná,“ dodala umelkyňa pre Plus 7 dní.