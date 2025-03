Už myslí na ďalekú budúcnosť. Tomáš Bezdeda venoval svojej mladej manželke vyznanie, ktoré vás pobaví

Bývalý superstarista v minulosti priznal, že vzťah s Ivanou prišiel do jeho života, keď to najmenej čakal.

Nahodili sa a vyrazili na rande. Tomáš Bezdeda aj s manželkou Ivanou sa po dlhšom čase vybrali spolu do spoločnosti a mali na to krásny dôvod. Manželia totiž oslavovali dvojročné výročie sobáša. Od umelca pri tejto príležitosti nechýbalo vtipné vyznanie pre manželku, ktoré vás rozhodne pobaví.

Nečakal to

Tomáš Bezdeda stretol Ivanu v čase, keď bol už niekoľko rokov bez partnerky. „Spoznali sme sa vo fittnesscentre, potom napísali na sociálnej sieti a už to išlo… Najlepšie, keď to človek ani nečaká a zrazu ťa zasiahne akoby blesk a už si zaľúbený, a to je najkrajšie,“ hovoril pre portál Diva.sk.

Toho, že je Ivana mladšia takmer o 14 rokov, sa spočiatku bál, dnes mu to však už vôbec neprekáža. „Často som sa na to pozeral, že vek je asi dôležitý a mal som niekedy predsudky. A teraz som si našiel mladšiu, ale nemyslím si, že je to až taký veľký rozdiel. Môj starký bol od mojej starkej o 11 rokov starší a mali pekný vzťah a tri deti,“ odkázal pre Život spevák.

Je za ňu vďačný