Chceli ho upáliť zaživa. Krčmára Karla zachránili pred plameňmi päste, dnes potrebuje našu pomoc

Vyzeralo to ako obyčajný utorok. Karel Šindelek, prevádzkovateľ krčmy na autobusovej stanici v českom Zlíne, obsluhoval hostí tak, ako každý iný deň. Nič nenasvedčovalo tomu, že o pár sekúnd sa jeho život prevráti naruby. V utorok 28. januára okolo 17. hodiny vstúpil do podniku muž a so slovami „Tú máš darček,“ hodil za bar zapálený kanister s horľavinou, informuje jeho rodina na portáli Znesnaze21.

Aby prežil, prerazil stenu

Miestnosť sa v sekunde premenila na ohnivé peklo. „Manžel bol v pasci, jediná prístupová cesta sa ocitla v plameňoch. ... Celú miestnosť zahalil čierny, dusivý a horúci dym," opisuje dramatické chvíle manželka Alena.

V kritickej chvíli však zafungoval pud sebazáchovy – Karel päsťami prerazil sadrokartónovú stenu vedľajšej miestnosti a podarilo sa mu prekĺznuť do bezpečia.

Hoci sa mu podarilo uniknúť, utrpel vážne popáleniny 2. a 3. stupňa na 25 % tela. Najviac zasiahnuté boli ruky, čo znamená, že jeho zotavenie potrvá šesť až dvanásť mesiacov. „Fyzickú bolesť dokážem zvládať, to nie je pre mňa problém. Ale ta psychika je na tom hrozne zle. Stále sa mi vracia, samozrejme, ten okamih, kedy sa to stalo,“ hovorí pre ČT24 popálený Karol. K psychickým problémom sa, žiaľ, pridal aj epileptický záchvat.

Nič im nezostalo