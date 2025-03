Chápala, že v cudzine jej nespadnú pečené holuby do úst. Zuza z Uragánu sa nezmenila ani po 25 rokoch

„Toľko zábavy som nikdy v živote nemala,“ hovorila o časoch, keď celé Slovensko zabávala relácia Uragán. Moderátorka Zuzana Kovačičová Šikulová bola súčasťou populárnej šou niekoľko rokov, kým sa jedného dňa nerozhodla splniť si svoj sen a s manželom odišli na opačnú stranu sveta. Teraz sa televízna Zuza po 25 rokoch vrátila pracovne na Slovensko a fanúšikovia sa zhodli, že sa vôbec nezmenila. Za jej návratom pritom stojí Peter Marcin a Andy Kraus, ktorý ju kedysi prvýkrát postavili pred kamery.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1195582211517164&set=pb.100031961906928.-2207520000&type=3

Upratovač Marcin a čašník Kraus

Peter Marcin aj Andy Kraus sa spoznali na Vysokej škole múzických umení, kde obaja študovali herectvo. Po revolučnom roku po páde režimu ale herci nemali veľa pracovných príležitostí a tak zobrali každú prácu, ktorá prišla. Peter Marcin chvíľu umýval záchody vo vagónoch a Andy Kraus zase robil čašníka.

„Také boli časy. Pochopil som, že keď sa chcem uživiť, musím robiť veci, ktoré sú k dispozícii. Keď prišla ponuka z rádia, povedal som si, že to má aspoň nejaký súvis s herectvom,“ spomínal pre SME Andy Kraus, ktorý začal pracovať vo vtedajšom rádiu Twist, kde sa opäť stretol s Petrom Marcinom. Herci vtedy dostali nápad, že by mohli urobiť paródiu na rádiové vysielanie, ktorú nazvali Twister. Práve v nej vznikli kultové postavy ako pani Mária Bystrá, František Stromokocúr, Lászlo alebo malý Mirko.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1190812051994180&set=pb.100031961906928.-2207520000&type=3

Zuzu pôvodne nechceli

„Nebolo to od začiatku ‚super, špica, bomba‘. Pred siedmou reláciou ho chceli dokonca zrušiť. Zavolal si nás Machaj a povedal, že, bohužiaľ, takto to ďalej nejde, aby sme vyrobili ešte poslednú reláciu a že to veľmi potichučky a nenápadne stiahnu,“ prezradil Andy Kraus. Reláciu zachránila recenzia od Daniela Heviera, ktorý o nej napísal samé superlatívy. Šou dali nakoniec šancu a ďalšiu časť, do ktorej prišiel ako hosť Paľo Habera, si všetci obľúbili.

„Od tohto dielu chodilo do Štúdia S na nahrávky oproti dovtedajším tridsiatim ľuďom, z ktorých bolo 25 z Twistu a päť z mojej rodiny, toľko ľudí, že bol problém zohnať lístky. Po dvoch rokoch nás oslovila STV, aby sme to urobili aj na obraz,“ opisoval Kraus vznik televíznej relácie Uragán. Ešte v rádiovej verzii k sebe zavolali aj moderátorku Zuzku Šikulovú, hoci pôvodne chceli, aby s nimi účinkovala úplne iná kolegyňa.