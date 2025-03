Zamiloval sa do dievčaťa, ktoré uvidel v reklame na kávu. Michael Caine je s ňou šťastný už 52 rokov

Svoj príbeh lásky píšu už od roku 1971. Herec Michael Caine vtedy v televízii zbadal ženu, ktorej pôvab ho natoľko zasiahol, že sa rozhodol ju hľadať. Iskry medzi nimi začali lietať takmer okamžite a začiatkom januára dvojica oslávila už 52. výročie svadby. Jeden z najlepších žijúcich hercov na planéte však aj po toľkých rokoch s úžasom spomína na to, ako sa ich životné cesty preťali.

Takmer odletel do Brazílie

Michael zbadal Shakiru začiatkom 70. rokov v reklame na brazílsku kávu. „Bola to tá najkrajšia žena, akú som kedy videl a zaprisahal som sa, že sa s ňou stretnem, “ spomínal pre Smooth Radio známy umelec, ktorého budúca manželka v tom čase pracovala ako herečka a modelka. V momente, ako reklamu dopozeral, sa otočil k svojmu priateľovi a povedal mu, že hneď ráno odletia do Brazílie.

Ešte predtým však spolu išli na diskotéku, kde sa stretli s iným známym. Ten sa partie mladíkov spýtal, prečo sú na zábave sami, bez dievčat. „Povedal som mu, že som v televízii videl krásnu ženu a že ráno idem do Brazílie, aby som ju našiel,“ prerozprával Michael, ktorému kamarát ihneď oponoval, pretože sám celý večer presedel pred televíziou a nikoho tak krásneho v nej nevidel.

City sa nesnažili utišovať

Z konverzácie napokon vysvitlo, že reklama, ktorú obľúbený herec sledoval, pochádza z dielne rovnakého muža, ktorý pred ním v tom momente stál. „Povedal mi - Michael, ona nie je Brazílčanka, je Indka. A býva na Fulham Road (ulica v Londýne, pozn. red.),“ smial sa, od priateľa si vypýtal jej telefónne číslo a po niekoľkých pokusoch Shakiru napokon presvedčil, aby s ním šla na rande.