Sotva s ňou prehovoril, dnes tvoria pár. Juraj Hrčka je už dva roky šťastný po boku o 17 rokov mladšej Evy

Ešte pred necelými dvoma rokmi tajuplne vyhlasoval, že sa niekto po jebo boku nachádza, no svoj údajný vzťah držal v tajnosti. Situácia sa však postupom času zmenila a Juraj Hrčka svoju lásku verejne priznal. Už sú to dva roky, čo tvorí pár s o 17 rokov mladšou študentkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave Evou Gribovou. V talkšou Petra Marcina Neskoro večer to potvrdila aj mladá herečka a prezradila i to, ako sa ich vzťah vlastne začal.

Dúfal, že to čoskoro príde

Juraj Hrčka je televíznym divákom známy nielen z divadelných dosiek, ale aj z mnohých seriálov. Posledné roky si jeho herecké umenie môžeme vychutnávať napríklad v seriáli Nemocnica. V nemocničnom prostredí sa pohyboval aj mimo nakrúcania, keď skúšal vyčarovať úsmev na detských tváričkách ako zdravotný klaun a popri tom vychovával na jednom z bratislavských konzervatórií novú generáciu hercov.

Na nedostatok práce sa tak rozhodne sťažovať nemohol, o svojom súkromí však veľa nehovoril. V rozhovore pre DOBRÉ NOVINY v auguste 2023 síce niečo naznačil, no veľa sme sa z jeho slov aj tak nedozvedeli. Na otázku, či sa po jeho boku nachádza nejaká partnerka, odpovedal totiž nasledovne: „Určite je, určite, tak dúfam, že to už čoskoro príde. Treba nejako započať s rodinou, nechajte sa prekvapiť,“ zahmlieval s úsmevom.

Povedali si pol vety