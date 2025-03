Pandémia ich zachránila pred šedým rozvodom. Bena Stillera štyri roky bez ženy naučili dôležitú vec

„Vau, to je úžasný človek. Myslím, že ju milujem,“ povedal si Ben Stiller, keď pred 26 rokmi spoznal svoju manželku, herečku Christine Taylor. Sympatická dvojica sa v roku 2017 rozišla, no osud ich opäť dal dohromady. Obľúbený herec v rozhovore pre New York Times prezradil, že ich manželstvo zachránila pandémia, inak by možno neprekonali tzv. šedý rozvod.

Bolo to rýchle

Dvojica sa prvýkrát stretla pri natáčaní v roku 1999 a Ben Stiller otvorene hovoril, že to bola láska na prvý pohľad. „Keď som ju stretol, pomyslel som si – to je ona,“ hovoril pre etonline.com obľúbený herec. V tom čase obaja prežívali rozchody po dlhodobých vzťahoch a hoci ani jeden z nich netúžil po ďalšom sklamaní, išli na rande, kde zistili, že je to medzi nimi vážne.

Po šiestich mesiacoch vzťahu Ben požiadal Christine o ruku, o niekoľko mesiacov nato sa brali a potom sa stali rodičmi dcéry Elly a syna Quinlina. „Bolo to veľmi rýchle,“ priznala po rokoch v šou Drew Barrymore herečka, ktorá vysvetlila, že v americkom šoubiznise a filmovom priemysle nie je jednoduché, aby vzťahy a manželstvá vydržali.

Rozchod po 17 rokoch

„Rodina bola vždy prioritou, ale naše cesty s Benom sa začali oddeľovať,“ hovorila o časoch, keď sa po 17 rokoch vzťahu rozhodli od seba odísť.

„S obrovskou láskou, vzájomným rešpektom a po sedemnástich rokoch, ktoré sme strávili spolu ako pár, sme sa rozhodli rozísť. Našou prioritou, ako oddaných rodičov a najbližších priateľov, zostáva naďalej výchova detí. Žiadame médiá, aby v tejto chvíli rešpektovali naše súkromie“ uviedli v roku 2017 v spoločnom vyhlásení, ktoré poskytli relácii Entertainment Tonight. Herci žili oddelene, bez rozvodových papierov, no nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mali k sebe vrátiť. Všetko zmenila pandémia covidu.