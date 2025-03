Po náhlej tragédii takmer so všetkým sekla. Mikaelu Shiffrinovú zachránil Aleks, ktorý jej vrátil iskru

V momente, keď si myslela, že je na vrchole sveta, prišla o to najcennejšie. Mikaela Shiffrinová bola práve na fotení v Taliansku, keď jej zavolal brat s veľkou naliehavosťou v hlase. „Otec mal nehodu,“ povedal jej a Mikaela si myslela, že žartuje. Keď jej vysvetlil, že nie a ihneď musí telefonovať s mamou, ktorá bola vedľa nej, pochopila, že je to vážne. V tom momente si čupla do rohu izby a začala plakať. „Nevedela som, ako budem bez neho žiť,“ priznala americká lyžiarka. Obrovskú tragédiu jej pomohli prekonať rodina, fanúšikovia, no najmä láska, ktorú nečakala. Do priateľa Aleksandra sa zamilovala v čase, keď ani neverila, že raz dokáže prestane plakať a vyjsť z postele.

Na lyžiarskom pre ňu nemali skupinu

Päťročné dievčatko kráčalo na svah so svojimi spolužiakmi. Bol to prvý deň lyžiarskej školy. Deti mali zlyžovať malý kopček, aby tréneri vyhodnotili ich schopnosti a rozdelili ich do rôznych skupín podľa toho, na akej sú úrovni. Chlapci aj dievčatá jeden po druhom robili jednoduché oblúky v pluhu. Všetci okrem šesťročnej Mikaely Shiffrinovej. Tá sa nikdy nenaučila jazdiť v pluhu.

„Lyže sú navrhnuté tak, aby robili hladké oblúky v snehu,“ hovoril jej otec Jeff podľa Sports Ilustrated. A tak namiesto toho, aby urobila pluh, spustila sa ladne úbočím a rezala zákruty ako profesionálka, až kým sa nezastavila pri nohách inštruktora, ktorý sa na ňu neveriacky pozrel a povedal: „No tak pre teba nemám žiadnu skupinu.“ Za všetko mohli Mikaelini rodičia, kardiológ Jeff, ktorý miloval lyžovanie, a zdravotná sestra Eileen, ktorá bola kedysi na strednej škole pretekárkou.

Ako vychovať olympijskú víťazku

Keď sa Eileen v roku 1985 zoznámila s Jeffom, bola zdravotnou sestrou a v tom čase už nelyžovala. On to napravil. Ako prezradili pre Sports Illustrated, jedno z ich prvých stretnutí bolo na zjazdovke vo Vermonte. Už o rok na to sa Shiffrinovci zobrali, Eillen začala súťažne lyžovať a presťahovali sa do Colorada, kde bol lepší sneh a vyššie hory. Keď sa dvojici narodil syn Taylor a o tri roky neskôr dcéra Mikaela, obe deti sa ponorili do sveta športu. Rodina hrala futbal, hrali tenis, jazdili na jednokolkách a hlavne lyžovali. A lyžovali vždy, keď mohli.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MikaelaShiffrin/photos/a.572356712813792/613474478702015/

Taylor ani Mikaela nikdy neabsolvovali bežný lyžiarsky výcvik, na ktorej by sa naučili jazdiť v pluhu ako ostatné deti. „Vždy to bolo len – sleduj mňa alebo mamu,“ spomínal Jeff Shiffrin, ktorý deti nikdy do ničoho nenútil. Podľa Mikaeliných rodičov neexistuje jediný spôsob, ako vychovať olympijskú víťazku, no oni sa riadili niekoľkými vecami.