Choroba jej dala aj toto. Anna Jakab Rakovská považuje boj s depresiou za dôležitú životnú skúsenosť

Nie je žiadnou novinkou, že Anička Jakab Rakovská kedysi bojovala s klinickou depresiou. Priznala to napokon pred časom i v podcaste Svoja som_FM. V období, keď spadla do depresie, v skutočnosti vôbec netušila, čo sa jej v živote deje. Myslela si, že za to môže tehotenstvo, pôrod dvoch detí a rodičovstvo, na náročnosť ktorého nebola pripravená. V rozhovore pre Plus 7 dní teraz otvorene prehovorila o tom, čo jej ťažká choroba v skutočnosti dala.

Nevedela nájsť silu a odhodlanie

Tehotenstvo a prvé roky materstva si Anička Jakab Rakovská v spomienkach spája namiesto radosti s ťažkou klinickou depresiou. Dlho totiž netušila, čo sa jej v živote deje, a k odborníkovi sa rozhodla ísť až na apel jedného človeka.

„Prichádzalo veľmi veľa signálov, no nevedela som nájsť tú silu a odhodlanie k niekomu ísť, pretože som ešte stále mala zakódované, že preboha veď to snáď nie je to, to je určite spojené s nejakými hormónmi a s tou náročnou situáciou, že som s deťmi sama a že nevládzem,“ povedala umelkyňa, ktorá za pomoc vďačí najmä svojmu manželovi.

Obohacujúca skúsenosť