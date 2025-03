Žena by ti mohla byť dcérou, smiali sa mu. Jevgenij Libezňuk sa pri Daniele začal riadiť jedným mottom

„Ako chceš, aby ľudia jednali s tebou, tak jednaj ty s nimi,“ kládol mu otec vždy na srdce. Jevgenij Libezňuk je nielen skvelým hercom a legendárnym bačom, ale podľa mnohých aj dobrákom od kosti, ktorého z Ukrajiny na Slovensko dostala láska. „Potreba urobiť niečo pre niekoho je v ňom zakorenená. Vidím to aj na jeho mamke, majú to v DNA,“ prezradila pre Šarm jeho druhá manželka a herečka Daniela Libezňuk, ktorú prezývajú aj „bačova žena“. S o 20 rokov mladšou kolegyňou im to klape už dve desaťročia napriek tomu, že im mnohí nepriali.

Daniela a Jevgenij Libezňuk. Foto: TASR

Hovorili, že chvalabohu

Jevgenij sa narodil v roku 1961 v obci Kicmaň na západnej Ukrajine neďaleko hraníc s Moldavskom, kde už od detstva účinkoval v malom divadielku. „V Sovietskom zväze sa všetky deti hrávali na vojnu. Strieľali do teba, umieral si, vstával. Asi tam sa u mňa začali zárodky toho herectva, keď som hral, že: Nieeee, netrafil si, len do ruky si ma trafil!“ spomínal.

„Ale celý život som túžil po kariére vojenského letca. Aj preto, že som čím skôr chcel ísť do dôchodku,“ smial sa v rozhovore pre Život Jevgenij, ktorý sa aj pokúšal dostať na leteckú školu, ale pre zlý zdravotný stav ho nezobrali. „Potom všetci hovorili, že chvalabohu,“ prezradil. Z podniku, kde medzitým pracoval, mu nakoniec zariadili vysokoškolské štúdium na dopravnej škole a možno by ju aj vyštudoval, keby ho spolužiačka nepresvedčila, aby spolu šli na skúšky na herectvo do Kyjeva.

Foto: Reprofoto STVR - Dedovizeň

Láska k žene

„Veď to ho prejde, nemá šancu, mysleli si rodičia. No, neprešlo ma to. Mama bola sklamaná,“ hovoril pre SME Jevgenij, ktorý prezradil, že mama ho videla na javisku hrať až v roku 1991. Na hereckej fakulte spoznal aj svoju budúcu manželku – Rusínku z Prešova Tatianu.

„Manželka bola zo Slovenska, pretože veľa kolegov, aj terajších mojich, študovalo v Kyjeve. Bola podpísaná taká dohoda medzi Sovietskym zväzom a Československom, že hercov pre toto divadlo pripravuje vysoká škola v Kyjeve. Takže oni sa dostali na Ukrajinu, tam som sa s ňou zoznámil, zobrali sme sa a prišli sme na Slovensko,“ prezradil v relácii Dedovizeň. Do Prešova ho prilákala láska k žene, ktorú si zobral ešte ako tretiak na vysokej škole.