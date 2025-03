Keď sa stretli v krčme, bola mu ukradnutá. Lucie Bílá vedela, prečo mal Tomáš Holý prezývku božský

„Ja som jeho filmy zbožňovala tak ako každý v tejto krajine a on sa za ne hanbil. Bol presvedčený, že to nie je jeho cesta,“ spomínala Lucie Bílá na legendárneho herca Tomáša Holého, s ktorým prežila posledné štyri mesiace jeho života. Dohromady sa dali po stretnutí v krčme, hoci nemohli byť rozdielnejší - kým on chcel byť úspešným právnikom, Lucie Bílá s čiernym lakom na nechtoch a reťazami na krku túžila byť rockovou hviezdou. Dodnes naňho spomína ako na pána „božského“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/TomasHoly68/photos/pb.100044504376803.-2207520000/1609833599108427/?type=3

Krajčírka s reťazami na krku

Tomáš Holý bol na prelome 70. a 80. rokoch tou najväčšou detskou hviezdou, no ako rástol, za svoju hereckú kariéru sa skôr hanbil, akoby bol na ňu hrdý. „Vždycky stíchol a bolo vidieť, že by najradšej zaliezol pod stôl,“ spomínal pre iDNES.cz spolužiak Dan, ktorý vedel, že Tomáš svoju popularitu nemal rád a aj preto mal jasno v tom, že nikdy nebude profesionálnym hercom.

„Bol tak mimoriadne inteligentný, že si uvedomoval, ako by ho herectvo obmedzovalo,“ vraveli priatelia mladého Tomáša, ktorý sa rozhodol ísť študovať právo. Práve v tom čase spoznal čiernovlasú Hanu Zaňákovú, začínajúcu speváčku, ktorá vystupovala pod menom Lucie Bílá.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/luciebila/posts/pfbid026AyivEpVe1QRisRR2j2FVmUAEvsJEvZhCAEvBd3U3hFXnJTnmX7B5a1PU8Bnb7QJl?ref=embed_post

Vyučená krajčírka s mimoriadnym hlasom nosila čiernu koženú bundu, na čierno nalakované nechty a na krku mala hromadu hrkajúcich strieborných reťazí. O dva roky mladší budúci právnik bol jej pravým opakom. Kým Tomáš býval s mamičkou, Lucie striedala podnájmy.

Zoznámili sa v krčme

„Zoznámili sme sa s Tomášom v čase, keď on už bol velikánska hviezda a ja som bola len ťažko vychádzajúca. Zoznámili sme sa v krčme, pretože sme bývali na rovnakej ulici, a to na ulici Petra Rezka. Mne sa hrozne páčil ako muž a ja som mu bola asi chvíľu ukradnutá, ale presvedčila som ho, že som tá partnerka, s ktorou by mal byť,“ zaspomínala po rokoch pre Expres.cz Lucie Bílá, ktorá po Tomášovom boku prežila posledné štyri mesiace jeho života.