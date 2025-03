Poctivou starostlivosťou o vankúše ušetríte peniaze. Expertka vysvetlila, ako ich efektívne vyčistíte

Vankúše netreba prať len preto, aby sme ich zbavili zápachu, škvŕn a baktérií. Ich pravidelné čistenie prispieva tiež k tomu, aby dobre vyzerali a boli nadýchané rovnako ako v momente, keď ste ich po príchode z obchodu prvý raz uložili na posteľ. Počas spánku sa totiž prirodzene deformujú, nasávajú ľudský pot, sú plné prachu aj mastnoty a zanedbávanie ich pravidelného čistenia neprospieva ani alergikom.

Záleží na tom, akú majú funkciu

Expertka na testovanie produktov určených na spánok Logan Foley preto pre CNN vysvetlila, ako často by sa vankúše mali prať a opísala tiež konkrétny postup, ktorý by sme pri čistení jednotlivých typov podušiek z rôznych materiálov mali zvoliť.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/mrsiraphol

„Prať ich treba aspoň dvakrát do roka. Ak sa počas spánku nadmerne potíte alebo ak spíte s domácimi zvieratami, mali by ste robiť ešte častejšie,“ upozornila Foley, podľa ktorej však netreba panikáriť a bezhlavo každý týždeň čistiť všetky podušky v domácnosti. Sporadickejšie stačí prať napríklad tie, ktoré slúžia len na okrasu alebo sú poukladané na posteliach v hosťovských izbách.

Pozor na pracie prostriedky

Keď sa však na vankúšoch začnú objavovať žlté škvrny alebo sa z nich šíri kyslastý či zatuchnutý zápach, nastal čas vyčistiť ich. To isté platí v prípade, že sú neforemné, nepohodlné a čudne zdeformované. „Vo vankúšoch sa hromadia aj roztoče, baktérie, pot a telesné oleje. Prať by ich mal každý, ale ešte dôležitejšie je to pre ľudí, ktorí bojujú s alergiami,“ vysvetlila Foley.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Podušky vyrobené zo syntetických vlákien podľa nej stačí vyprať v jednej polievkovej lyžici pracieho prostriedku a na jemnom cykle, aby sa výrobok nepoškodil. Neodporúča sa ani používať príliš veľké množstvo čistiacich prostriedkov. Tie by sa totiž mohli usadiť vo vnútri vankúša.