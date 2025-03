Utečenecký tábor zvládla iba vďaka tancu. Tatianu Drexler prvý muž zanechal s dlhmi, druhý jej dal všetko

Jej energia naplní celú tanečnú sálu, aj keď to v živote vôbec nemala jednoduché. Obľúbená porotkyňa tanečnej šou Let's Dance a bývalá profesionálna tanečníčka Tatiana Drexler toho za svojím výrazom skrýva mnoho – emigráciu z Československa, utečenecký tábor, partnerovu zradu, ale aj zistenie, že nebude matkou. Dnes je šťastne vydatá za nemeckého kriminalistu Hartmuta, s ktorým podľa jej slov zažíva najlepšie roky svojho života. Spoznali sa však v tej najhoršej chvíli, keď vyšetroval autonehodu, ktorú spôsobila práve ona.

Mohla študovať iba matematiku

Tatiana Drexler sa narodila v Martine, do spoločenských tancov sa zamilovala vďaka staršej sestre a prvé úspechy dosiahla už ako veľmi malá. So svojím tanečným partnerom sa zúčastnila súťaží v zahraničí aj doma, kde sa z nej stala niekoľkonásobná majsterka Slovenska. Kvôli sestre, ktorá emigrovala do Spojených štátov, ju komunisti nechceli prijať na vysoké školy a jediný odbor, na ktorý ju zobrali, bola matematika. „Na ten odbor nikto ísť nechcel a komunistom to nepripadalo nebezpečné,“ vysvetľovala pre iDnes.cz Práve na škole spoznala Petra, ktorý študoval fyziku.

„Bol krásny, múdry a výborne tancoval. Nebolo možné nezamilovať sa,“ spomínala v relácii 13. komnata Tatiana Drexler na Petra, ktorý sa stal jej tanečným aj životným partnerom. Ako tanečníci boli úspešní už v Martine, ale keď sa dostali do Bratislavy, stali sa majstrami Slovenska a nakoniec aj manželmi.

„On býval na chlapčenskom internáte, ja na dievčenskom a bolo to nepraktické. Nechcem povedať, že by v našom rozhodnutí vziať sa nebola láska. Ale možnosť bývat spolu bola veľmi významná praktická stránka celej veci,“ povedala otvorene pre iDNES.cz

Hrozne plakali

V roku 1987 im tunajší tanečný parket začal byť malý a rozhodli sa, že emigrujú. Aj keď nevedeli, čo ich na Západe čaká, verili si, že v tanci budú môcť uspieť aj tam. Keď odišli na tanečnú súťaž do Nemecka, rozhodli sa, že domov sa už nevrátia. So sebou mali len tanečné šaty, oblečenie, ktoré mali na sebe a pár desiatok mariek.