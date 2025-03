Dušovala sa, že s futbalistom nebude. Simonu Leskovskú zlomil Lobotka po štyroch mesiacoch básňou

„Poznáme sa 10 rokov a nikdy by som nepovedala, že raz budeme tvoriť pár,“ smeje sa športová moderátorka a modelka Simona Leskovská. Kedysi totiž prehlasovala, že budúcnosť s futbalistom si nedokáže predstaviť a už vôbec nie s tým slovenským. Dnes tvorí pár s jedným z našich najúspešnejších hráčov Stanom Lobotkom, pri ktorom vraj porušila všetky svoje zásady. Futbalista ju musel dobýjať dlhé mesiace.

Fotka s Ronaldom

V športovom svete, v ktorom dominujú stále muži, musela ako moderátorka dokázať, že je rovnako dobrá ako oni. Jej meno sa nakoniec dostalo, paradoxne, až do svetových médií, keď sa odfotila s Cristianom Ronaldom a fotografiu pridala na sociálne siete.

„Toto keď zbadá Georgina, tak Ronaldo bude mať doma výsluch,“ smiali sa fanúšikovia pod fotografiou, ktorá získala vyše 123-tisíc lajkov. Aj keď sa Simona zo záujmu tešila, nechcela, aby ju ľudia vnímali ako „tú modelku, ktorá má fotku s Ronaldom“. Ona sama ešte v lete 2024 hovorila, že život s futbalistom si nevie predstaviť.

Futbalista ju nelákal

„Musím povedať, že medzi mnou a našimi hráčmi je maximálne profesionálny vzťah. Mnoho z nich poznám dlhé roky a už si z toho robíme aj srandu, že sme kolegovia,“ hovorila pre Šport24 redaktorka, ktorá od futbalistov žiadny návrh nikdy nemala a ju samotnú život s futbalistom nelákal. Ako slobodná tvrdila, že by po svojom boku chcela mať aktívneho športovca, pretože pohyb je pre ňu veľmi dôležitý.

„V prvom rade robí charizma daného človeka atraktívneho,“ prezradila o svojom vysnívanom mužovi redaktorka, ktorá sa chcela naplno venovať svojej práci. Inak to však videl Stano Lobotka, ktorý patrí k našim najväčším futbalovým osobnostiam súčasnosti.

Simonu si vraj všimol už pred takmer 11 rokmi, keď jej poslal kyticu kvetov, no tam to skončilo. „Poznáme sa 10 rokov a nikdy by som nepovedala, že raz budeme tvoriť pár,“ priznala v rozhovore pre magazín EMMA Simona, o ktorú musel futbalista poriadne zabojovať.