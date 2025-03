Za 12 rokov porodila 12 detí a zvláda aj veľkú farmu. Obetavú mamu ľudia kritizujú, ona si žije svoj sen

Keď si ráno ledva stíhate urobiť kávu a odprevadiť deti do školy, predstava, že by ste zvládli vychovávať 12 detí, všetky ich doma vzdelávať, viesť domácnosť a ešte aj farmu so 150 zvieratami, znie ako sci-fi. Pre Courtney a Chrisa Rogersonovcov z Nového Mexika je to však každodenná realita. Aj keď je ich život ako veľký organizovaný chaos, mamička sa stále usmieva a tvrdí, že by nemenila.

Bála sa, že nebude môcť mať deti

Courtney si vždy predstavovala, že bude matkou, ale jej cesta materstvom sa nezačínala ľahko. Jej úplne prvé tehotenstvo skončilo potratom a ona si nebola istá, či bude môcť mať ďalšie deti. Pár mesiacov pred jej 26. narodeninami však prišiel na svet jej prvorodený syn Clint a potom sa všetko rozbehlo neuveriteľnou rýchlosťou.

V priebehu 12 rokov priviedla na svet dvanásť detí, pričom najväčší vekový rozdiel medzi nimi bol len 20 mesiacov. A ako bonus, všetky ich mená sa začínajú na písmeno C – Clint, Clay, Cade, Callie, Cash, Colt, Case, Calena, Caydie, Coralee, Caris a Cambria. „Je úžasné, ako to vyšlo, pretože na začiatku sme mali len chlapcov a posledných päť detí sú dievčatá, takže sa to všetko vyrovnalo,“ povedala mamička pred časom pre Mirror.

Zatiaľ čo väčšina rodičov ráno v strese chystá desiatu pre dve-tri deti, v domácnosti Rogersonovcov to vyzerá úplne inak. Každé ráno sa začína o 8:00, no nečakajte chaos a paniku. Courtney má systém vymyslený do posledného detailu.

Ako vyzerá deň mamy, ktorá sa stará o 12 detí?