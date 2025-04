Naznačujú, že niečo nie je v poriadku. Tieto zvuky a pachy by ste v autách nikdy nemali ignorovať

Ak často šoférujete, určite to veľmi dobre poznáte. Po dlhom dni v práci konečne nasadnete do auta, naštartujete a z palubnej dosky vám do očí neprestajne bliká otravná kontrolka. Problémy s autom môžu indikovať aj iné veci ako svetelné signály, no tie ľudia často zanedbávajú. Ignorovať sa ich však neoplatí.

„Autá sa začali technickým problémom veľmi dobre prispôsobovať, čo znamená že ich nedokážeme vždy včas odhaliť. Ak však začnete vo vozidle cítiť špecifický zápach, alebo začujete čudný zvuk, neignorujte to. Auto sa vám tým snaží naznačiť, že niečo nie je v poriadku,“ vysvetlil pre Huffpost mechanik Bogi Lateiner.

9. Pach horiaceho oleja

Tento druh zápachu má špecifický priemyselný alebo továrenský podtón, ak ho zacítite v kabíne alebo pod kapotou auta, pravdepodobne to znamená, že olej uniká do motora alebo na horúcu časť zariadenia. Úniky tejto kvapaliny sú zlou predzvesťou najmä z dvoch dôvodov.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/jcomp

„Po prvé to znamená, že olej nie je tam, kde má byť a nechráni to, čo má. Na druhej strane zjavne tečie na niečo horúce, čo môže spôsobiť požiar. Vo veľa prípadoch sa to nestáva, no ak s tým dlho nič neurobíte, veľa tým riskujete,“ upozornil Lateiner.

8. Závan spálenej gumy

Spálenú gumu môžete najčastejšie cítiť vtedy, ak máte v aute problém s brzdovým strmeňom. Ten pritláča brzdové doštičky k rotorom, aby auto spomalilo, keď dupnete na brzdu. Ak teda strmene zlyhajú, môžu sa zablokovať a tým zablokovať aj kolesá a spôsobiť problémy s pneumatikami. V takom prípade je najlepšie auto hneď posunúť do rúk mechanikom.

7. Príliš sladkastá vôňa