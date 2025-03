Mama ju naučila, ako odpudiť muža, keď za ňou kráča. Zuzka Vačková má s dcérou Maruškou výnimočný vzťah

Niekedy sa stane, že sa mama s dcérou počas života vzdialia, nie vždy to však musí byť pravidlo. Dôkazom sú aj Zuzana Vačková s dcérou Maruškou, ktoré si po celý život veľmi dobre rozumejú a ich veľkú blízkosť nenaštrbila ani skutočnosť, že Maruška žije v zahraničí.

„Keď som mala štyri roky, mamina ma učila, ako odpudiť muža, keď za tebou kráča, ako vycucať najlepší chracheľ a ako chodiť, aby som ich odpudila,“ zaspomínala si v podcaste To nerieš, moja dcéra Zuzany Vačkovej Maruška, ktorá dnes tieto poznatky využíva na dennom poriadku, keď musí prejsť večer tmavými londýnskymi uličkami.

Budem taká dobrá ako matka?

V Londýne žije už nejaký čas, študuje tam totiž filmovú produkciu a chcela by sa dať po vzore mamy aj na herectvo. Maruška zjavne nie je z tých, ktoré by pomyslenie na kariéru svojej mamy tvrdo zamietali – práve naopak. „Ja idem úplne priamo v maminých šľapajach alebo sa o to aspoň pokúšam, neviem, či sa mi to darí, ale snažím sa o to veľmi intenzívne,“ priznala 21-ročná tmavovláska.

Foto: Instagram @zuzanavackova

Často sa však prichytí pri pochybnostiach, či naozaj dokáže, čo by chcela. Snaží sa však s neistotou pracovať. „Snažím sa veriť v seba a budiť sa s tým, že veci idú. Ale prichytávam sa pri tom, že taká úplne nie som, aj keď pracujem na tom, aby som bola. Vždy keď sa prichytím pri takom zacyklení, že čo so mnou vlastne bude a že nikdy nebudem taká dobrá ako moja matka, tak s tým pracujem,“ priznala otvorene.

„Je to totiž len moja vec, že mi také veci idú v hlave. A tým, že mamina je veľmi úspešná, tak je aj veľký vzor. Ja k nej vzhliadam a viem sa na ňu pozrieť a povedať si: ‚hm, tak čo by urobila Zuzka?‘,“ poznamenala Maruška, ktorú si Zuzana s Katkou Brychtovou pozvali do jednej z častí svojho podcastu To nerieš, moja, kde adresovala mame celkom nečakane i ďalšie krásne slová.

Múdrosť v očiach a veľká sila