Ak robíte túto jednu vec, myslíte zrazu úplne inak. Lívia Bielovič odhalila tajomstvo svojho úspechu

Vo svojom remesle je už ako doma a veľmi dobre vie, ako to chodí vo svete pracovných ponúk. Lívia Bielovič, známa aj zo seriálu Druhá šanca, má pre všetkých, ktorí na svoju príležitosť ešte len čakajú, silný odkaz.

Foto: Instagram @livbielovic_official

Herečke sa v živote podľa vlastných slov veľmi osvedčilo jedno pravidlo. „Hovorí sa, že your environment influences your mindset, teda že prostredie, v ktorom žijete, ovplyvňuje vašu myseľ. A to môžem potvrdiť na sto percent,“ poznamenala v rozhovore pre časopis Zdravie.

Čím sa obklopujete, tým sa stávate

Keď sa totiž podľa herečky obklopujete negatívnymi ľuďmi, stávate sa jedným z nich. A keď sa, naopak, vyskytujete často v spoločnosti tých úspešných, ktorí napredujú a sú minimálne na tej istej úrovni ako vy, ak nie vyššie, napredujete s nimi.

„Máte úplne iné myslenie,“ podotýka 41-ročná Prešovčanka, ktorá už po mnohých pracovných skúsenostiach na Slovensku i v zahraničí vie, čo treba na to, aby človek dokázal v pravej chvíli uspieť. Každému, kto v hĺbke svojej duše verí, že príde deň, keď bude môcť svetu ukázať, čo v ňom je, má jednu dobrú radu.

Dobrá rada pre všetkých