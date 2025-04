Keď sa za mňa nevydáš, budem kňazom. Odišiel pápež František, ktorý kedysi ľúbil skromnú Amaliu

„Pravé bohatstvo nespočíva vo veciach, ale v srdci,“ hovorieval pápež František, za ktorým dnes smúti celý svet. Svätý otec odišiel do neba vo veku 88 rokov po dlhodobom trápení, priamo počas Veľkej noci. 14. februára ho hospitalizovali so zápalom priedušiek, ktorý sa následne rozvinul do dvojitého zápalu pľúc s pridruženými ochoreniami. Tí, ktorí pri ňom strávili posledné dni, boli svedkami toho, že kým mohol, mal dobrú náladu a nevzdával sa.

V tom najlepšom na Františka spomínala aj jeho prvá veľká láska - skromná Amalia, ktorá preňho dostala aj bitku. Keď 13. marca 2013 konkláve zvolilo za pápeža kardinála Bergoglia, 76-ročná Amalia pred televízorom stuhla a ostala v šoku. Pápeža Františka totiž veľmi dobre poznala. „Nemohla som uveriť, že Jorge sa stal pápežom!“ priznala Amalia Demonteová, ktorá v televízii videla, ako sa pápežom stáva jej prvá životná láska. Mladý Jorge sa do nej zamiloval ako 12-ročný tínedžer a možno by ich životné príbehy dopadli úplne inak, keby nezasiahol Amaliin prísny otec. Prvá láska pápeža Františka preňho zniesla aj bitku.

Malý diablik, ktorý musel dospieť

„Jorge bol diabol, jednoducho malý diablik ako každý malý chlapec,“ prezradili argentínske rádové sestry, ktoré videli vyrastať malého Jorgeho. V živote by im nenapadlo, že práve z tohto nezbedníka sa raz stane pápež.

Jorge Mario Bergoglio sa narodil v Buenos Aires ako najstarší z piatich súrodencov talianskeho prisťahovalca. Jorgeho otec Mario utiekol z Talianska v roku 1929, aby unikol fašistickej vláde Benita Mussoliniho a jeho cieľom bola Argentína. Práve tam v Buenos Aires v saleziánskom oratóriu spoznal svoju budúcu manželku Mariu Reginu. Dvojica sa zobrala 13. decembra 1935 a o rok na to sa narodil ich prvorodený syn Jorge Mario, ktorý nikdy netúžil stať sa pápežom. Ako malý mal úplne iný sen.

„Poviem vám tajomstvo. Bol som veľmi malý. Mal som štyri roky. Raz sa ma spýtali, čím chcem byť, keď vyrastiem, a ja som povedal ‚mäsiarom',“ priznal pre holandské noviny Straatnieuws Jorge pápež, ktorý vyrastal vo veľmi skromných pomeroch. Jeho mama sa doma starala o päť detí a otec Mario zomrel pomerne mladý, keď mal iba 51 rokov. Vtedy sa mladý Jorge stal hlavou rodiny a spočinula na ňom zodpovednosť pomáhať mame viesť domácnosť. Mal to o to ťažšie, keď Regina ostala na rok ochrnutá po pôrode najmladšej dcéry Maríe Eleny.

Amalia, prvá láska

Hoci mladý Jorge najviac zo všetkého miloval literatúru a štúdium, ktorému sa venoval veľmi svedomito, aby jeho rodina prežila, musel pracovať. Zamestnal sa v podniku na výrobu pančúch, kde jeho otec robil ako účtovník, neskôr pracoval v chemickom laboratóriu a dokonca ako vyhadzovač v bare. Ako neskôr pápež František priznal v knižnom rozhovore El Jesuita (Jezuita), aj v ťažkých časoch si našiel čas na zábavu – miloval tango, ktoré tancoval so svojou poslednou priateľkou, ktorú mal pred tým, než úplne zmenil svoj život.

Nebolo to však jediné dievča, ktoré mladíka z Buenos Aires očarilo. Ako 12-ročný sa zamiloval do Amalie, ktorá v marci 2013 verejne porozprávala ich príbeh nešťastnej lásky.