VIDEO: Petra Tóthová mnohých vyviedla z omylu. Likérový špic sa má jesť úplne inak, ako to robí väčšina

Mysleli ste si, že je na spoločenskej udalosti vhodné vziať likérový špic len tak do ruky a odhryznúť z neho? Pravdepodobne patríte k drvivej väčšine, ktorej ani nepadlo tento špecifický dezert konzumovať nejako inak. Obľúbená cukrárka Petra Tóthová však pozná jediný správny spôsob, ktorým pri ochutnávaní tejto lahodnej pochúťky nijako nenarušíte etiketu na verejnosti.

Je to jednoduché

„Viem, že takto by vám to chutilo najviac,“ hovorí obľúbená cukrárka vo svojom videu na sociálnej sieti a opisuje pritom jednoduché schmatnutie a odhryznutie z dezertu, no zároveň jedným dychom dodáva, že v spoločnosti sa takýto postup jednoducho nehodí.

„Keďže špic obsahuje likér, použijeme lyžičku a pokiaľ je to formálna udalosť, pomôžeme si aj vidličkou,“ prezrádza Petra a vo videu prichádza aj s názornou ukážkou. Takýmto spôsobom sa likér zo špicu nevyleje a ani sa s ním zbytočne nezašpiníte.