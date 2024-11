Keď sa hasič po 10 rokoch prebral z kómy, mal jedinú otázku. Myslel si, že bol preč iba tri mesiace

Štyri dni po Vianociach 1995 stáli na chodbe nemocnice v americkom Buffale hasiči, z ktorých bol ešte cítiť dym a uniformy mali stále zafúľané od sadzí. Všetci dúfali len jedno – že ich kolega Donald Herbert, na ktorého spadla počas požiaru strecha, prežije. „Neopúšťaj ma, neopúšťaj deti,“ prosila ho manželka Linda, ktorá myslela na ich štyroch synov. Donny Herbert po ťažkom úraze upadol do stavu minimálneho vedomia, lekári mu nedávali nádej, až kým sa po takmer 10 rokoch nestal zázrak.

Donny so svojou manželkou Lindou Foto: Reprofoto YouTube - 60 minutes

Aké je to byť manželkou hasiča

V jedno chladné piatkové popoludnie tesne pred Vianocami v roku 1986 Donny Herbert pobozkal svoju mladú manželku Lindu na čelo, objal svojich troch synov a vydal sa na svoju prvú službu ako hasič. Pre 25-ročného chlapca to bol deň, kedy sám k sebe cítil obrovský pocit hrdosti. Možno nešiel na vysokú školu, no bol prvým hasičom v rodine.

„Veľa šťastia,“ citovala stanica ABC NEWS slová manželky Lindy. „Ocko, pôjde do hasičského auta!“ kričali z verandy zase Donnyho nadšení synovia. O 15 minút neskôr Linda videla v televízii, ako niekde v Buffale horí, počula sirény a prvýkrát zažívala, čo to znamená byť manželkou hasiča – mať oňho neustály strach.

Donny Herbert so svojou rodinou pred nehodou. Foto: Reprofoto YouTube - 60 minutes

Zúfalo prosila

O deväť rokov neskôr bolo 29. decembra 1995 a pre Donnyho to bol pracovný deň ako každý iný. Všetko sa zmenilo v momente, keď ho s hasičským tímom privolali k požiaru domu, kde takmer prišiel o život. Keď sa na štvornásobného otca zrútila strecha, viac ako šesť minút bol bez kyslíka a hoci ho kolegovia vyslobodili, v nemocnici lekári bojovali o jeho život. „Pamätám si, ako som ho zúfalo prosila – neopúšťaj ma, neopúšťaj deti,“ spomínala pre CBS manželka Linda na moment, keď Donnyho našla v nemocnici v kóme.

Donny sa síce po roku prebral z kómy, mal však problémy s rečou, takmer vôbec nevidel, nedokázal sa hýbať a nikoho nespoznával. Napokon v priebehu niekoľkých mesiacov upadol opäť do stavu minimálneho vedomia. Rodina ho musela umiestniť do zariadenia, kde ho pri živote udržiavala vyživovacia sonda a kde musel mať neustálu starostlivosť. Synovia sa na otca v takom zlom stave nedokázali ani pozrieť a jeho manželka hľadala pomoc od lekárov všade, kde sa dalo.

Foto: Wikimedia commons

Nič tam nie je

„Vzala som ho k jednému neurológovi a v podstate som ho prosila, aby mi povedal, či sa to zlepší alebo nie. A on len povedal: No, pozrite sa na neho. Čo vidíte? Vidíte to, čo ja, nič tam nie je. A ja som bola jednoducho zničená,“ spomínala Linda, ktorá už ani neverila, že sa niečo zmení. Donny bol v kóme viac ako deväť rokov, až kým 30. apríla 2005 nenastal moment, ktorý sa nedá nazvať inak ako zázrakom.