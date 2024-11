Bolesť hlavy, strata vedomia aj krvácanie do mozgu. Milan bojuje o návrat do života, potrebuje našu pomoc

Bol vášnivý športovec a aktívny človek, až kým mu do života náhle nevstúpili zdravotné problémy. To, čo sa zdalo ako obyčajná bolesť hlavy, prerástlo do desivej diagnózy, operácie a masívneho krvácania do mozgu. Aj keď sa 33-ročný Milan z Revúcej na ceste za lepšou budúcnosťou nevzdáva a robí pokroky, rodina nemá prostriedky na nákladné rehabilitácie. Keďže sa už nedá inak, prosia o pomoc.

Okamih, ktorý mu zmenil život

Milan si dodnes pamätá ten osudný deň. Ráno sa necítil dobre, no nachystal sa a odišiel do práce. „Vydržal som v práci do 10:00 a musel som sa vypýtať domov, lebo mi bolo už tak zle, že sa to nedalo vydržať. Bolesti hlavy a točenie sa neustále zhoršovali,“ opisuje momenty, po ktorých si ľahol, aby si oddýchol, no jeho stav sa ani po hodine nezlepšil.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/milan.cernota.1/posts/pfbid0nwRVMgFob7d4gDJ92FSPxwBtsxRLENJUBUA73699j6Ywu8wSyCfHTYvaYf8MVX5tl

Napriek tomu chcel byť však podľa vlastných slov aspoň v niečom užitočný. To už však nestihol. „Pamätám si už len, že som začal vracať a zrazu sa mi zalieval mozog – nastalo vážne krvácanie a ja som stratil vedomie. Vtedy sa začal môj boj o život,“ spomína si na osudný deň, po ktorom lekári konštatovali jediné – arteriovenózna malformácia (AVM).

Diagnóza si vyžiadala operáciu gama nožom v Prahe, avšak po nej čelil Milan niekoľkým epileptickým záchvatom a o niečo neskôr utrpel masívne krvácanie do mozgu. „Máme za sebou veľmi ťažký, no zároveň veľmi úspešný rok rehabilitácii. Napriek tomu, čím všetkým si prešiel, pri cvičení je veľmi poctivý, sám na seba je veľmi prísny a zodpovedný,“ hovorí Milanova mama Gabriela, ktorá sa mu stala obrovskou oporou.

Sami to nezvládnu