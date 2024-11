Keď jej priniesol ruže, poslala ho kadeľahšie. Z Petra Kissa z Mamy na prenájom bude čochvíľa ženáč

Už sa mu to kráti. Peter Kiss, ktorého si televízni diváci obľúbili v seriáli Mama na prenájom, bude čochvíľa kráčať k oltáru. Svoju priateľku totiž pred časom požiadal o ruku. Viac o pripravovanej svadbe prezradil v markizáckom Teleráne.

Dávala im silu

Mladý herec si v minulosti prešiel ťažkým obdobím, keď jeho mladšia sestra Ninka zomrela na rakovinu. „Bola veľmi výnimočná, vedela veľa vecí povedať dopredu, bola jednoducho zázračná,“ opísal svoju sestru v rozhovore pre týždenník Šarm.

Práve ona dodávala Petrovi a jeho rodine potrebnú silu. „Nedá sa pýtať, ako sme to zvládli, to jednoducho človek zvládnuť musí,“ poznamenal herec. Peter po smrti svojej sestričky vedel, že musí kráčať ďalej, a dnes pomáha iným.

Áno až po desiatich minútach

Tento rok má herec však veľký dôvod na radosť – čochvíľa sa totiž bude ženiť. Priateľku požiadal o ruku v Sade Janka Kráľa, kde sa podľa jeho slov zoznámili. Jej reakcia bola vraj celkom zbrklá, no prešlo desať minút a povedala mu áno. „Keď som pokľakol, ona začala, že nie, lebo to nestihneme do roka a do dňa a to prináša nešťastie. Lekárka hej, racionálne zmýšľajúca, vedel som, že ona má takéto prvotné reakcie,“ poznamenal Peter a schuti sa zasmial na jednej jej dávnejšej reakcii.